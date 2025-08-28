장동혁 "정청래 질문에 빵 터져…왜곡·망상 답할 필요 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정청래, 전날 장동혁에 계엄 관련 질문

장동혁 "격에 맞는 질문에는 성실 답변"

한덕수 영장 기각에는 "지극히 당연"

장동혁 국민의힘 대표는 28일 정청래 더불어민주당 대표가 전날 자신을 향해 던진 5가지 질문에 대해 "왜곡과 망상으로 점철된 정치공세에 대해서는 굳이 제가 답할 필요가 없다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.8.28 김현민 기자

AD

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "정 대표가 페이스북에 제게 던지는 몇 가지 질문을 써놨던데 빵 터졌다. 전당대회를 거치면서 여러 가지로 피로가 쌓였는데 웃음을 주고 피로를 풀어준 데 대해 감사한다"며 이같이 말했다.

앞서 정 대표는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 올린 '국민의힘 대표에게 묻는다'는 제목의 글에서 '윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하라는 것인가' 등 탄핵·비상계엄에 대한 입장을 묻는 5가지 질문을 던졌다.

장 대표는 "앞으로도 민주당 대표의 격에 맞는, 정치를 복원하기 위한 의미 있는 질문에 대해서는 성실하게 답변하도록 하겠다"면서도 "민주당의 선동이나 왜곡, 악의적인 프레임에 대해서는 당당히 맞서서 국민들께 그 부당함을 알려 나가도록 하겠다"고 했다.

장 대표는 내란 특검이 한덕수 전 국무총리에게 청구한 구속영장이 전날 밤 기각된 것에 대해선 "지극히 당연한 결정이고, 법원의 결정에 환영한다"고 말했다.

그는 "특검이 시작한 지 많은 시간 흘러 충분한 증거 수집이 이뤄졌을 것이고 특검이 출범하기 전에 검찰, 경찰 수사가 계속 있었다"며 "이 시점에 청구한 영장이 기각됐다는 건 특검이 얼마나 무리한 특검이고 정치 특검인지를 스스로 말해준다"고 지적했다.

이어 "특검이 국민의힘 당원 명부에 대해 다시 압수수색을 하겠다며 영장을 재청구하겠다는 입장을 밝혔다"며 "범죄 사실과 어떤 관련성도 찾지 못했기 때문에 집행하지 못했다는 점을 다시 한번 잘 생각해보길 바란다"고 강조했다.





AD

장 대표는 "법원도 이번 재청구에 대해 또다시 영장을 발부한다면 법원 스스로 사법부이기를 포기하는 것"이라고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>