라온메타-와이에스티, '메타데미' 서비스 통해 전기자동차 실습 콘텐츠 제공

왼쪽부터 전영생 와이에스티 대표와 윤원석 라온메타 메타데미사업본부장이 ‘메타버스 기반 실습 콘텐츠 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 라온시큐어

라온시큐어 자회사 라온메타가 '메타데미' 서비스의 실습 콘텐츠 라인업을 전기자동차 분야로 확대한다.

생성형 인공지능(AI) 기반 메타버스 플랫폼 전문기업 '라온메타'(대표 이순형)가 실감형 콘텐츠 개발 전문기업 '와이에스티'(대표 전영생)와 '메타버스 기반 실습 콘텐츠 협력을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협력으로 양사는 미래차 분야 전문 인력 양성에 기여하고, 교육 현장의 실습 한계를 보완할 계획이다. '메타데미' 이용자들은 전기차(EV) 및 하이브리드(HEV)의 주요 시스템, 시스템 구성 요소와 구동 원리, 고전압 배터리 구조 등 현장 맞춤형 커리큘럼을 학습할 수 있게 된다.

한국자동차연구원의 '2024 자동차산업 인력 현황 조사'에 따르면, 미래차·부품 분야 부족 인력이 자동차 산업 전체 부족 인력의 61%를 차지하고 있다. 내연기관 중심의 교육과 제한된 실습 환경으로 인해 전기차 관련 전문 인력 양성이 더디다는 분석이다. 라온메타는 이번 협약을 통해 이러한 격차를 해소하고 교육기관·산업 현장의 수요를 동시에 충족할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

'메타데미'는 세계 최초로 개발된 실험동물 부검 실습 콘텐츠를 포함해 간호술기·물리치료 등 B2B 중심 실습 과정을 B2C로 확대해 왔으며, 산업·의료·헬스케어·기초과학 등 다양한 실습 분야로 콘텐츠를 확장해왔다. 다국어 기능도 탑재해 글로벌 진출 기반을 마련했으며, 이번 전기차 실습 콘텐츠 추가를 통해 자동차 특성화고, 전문대 등 교육기관 대상으로 한 서비스 확대에 나설 예정이다.

'메타데미' 서비스의 실습 콘텐츠별 커리큘럼을 이수한 실습생은 라온시큐어의 자격증명 플랫폼인 '옴니원 배지(OmniOne Badge)'를 적용한 수료증을 발급받아 교육, 취업 등 다양한 목적의 자격증명으로 활용 가능하다.

와이에스티는 가상현실(VR)·증강현실(AR)·확장현실(XR) 등의 실감 기술을 활용한 고품질의 실감 콘텐츠 제작 및 개발 역량, 노하우를 보유하고 있으며, AI 기반 콘텐츠 개발 기술을 통해 교육 콘텐츠의 활용성을 높일 계획이다. 라온메타는 와이에스티와의 협력을 통해 콘텐츠 품질을 한층 고도화하고, 다양한 분야의 교육 콘텐츠 수요 확대를 위해 선제적으로 대응할 방침이다.

윤원석 라온메타 메타데미사업본부장은 "이번 협력을 통해 미래차 분야 실습 교육에 실질적인 대안을 제시하며 인력 양성에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 메타버스 기반의 다양한 실습 콘텐츠를 기업들과 협력해 메타데미 서비스의 콘텐츠 라인업을 확장하며 실습 분야의 혁신을 주도하는 리더로 자리매김하겠다"고 말했다.





와이에스티 전영생 대표는 "다양한 실감 기술과 고품질의 콘텐츠 제작 기술을 기반으로 안전한 가상 공간에서의 교육 환경을 구현하는 것이 와이에스티의 핵심 기술력"이라며 "이번 협력은 라온메타의 메타데미 서비스와 와이에스티의 실감 콘텐츠 제작 및 개발 기술의 융합을 통해 미래 교육 시장에 혁신적인 대안을 제시하는 첫걸음이 될 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

