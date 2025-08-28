동국제약, '마이핏 키해피' 8만포 판매 돌파기념 프로모션 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베베쿡·유소년축구협회 등과 협업 마케팅 전개

동국제약은 어린이 키 성장 건강기능식품 '마이핏 키해피'의 누적 판매량 8만포 돌파를 기념해 다양한 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

어린이 키성장 건강기능식품 '마이핏 키해피'. 동국제약

롯데·신세계·현대·갤러리아백화점 내 동국제약 마이핏 매장에서는 카카오톡 채널 친구 추가 이벤트를 마련했다. 이는 자사 공식 온라인몰인 '동국제약 건강몰' 카카오톡 채널을 친구 추가 후 백화점 매장에 보여주면 '마이핏 키해피 체험팩'을 증정하는 이벤트다. 각 매장에서 재고 소진 시까지 진행된다.

어린이들의 건강한 성장을 응원하기 위한 다양한 코프로모션도 진행한다. 영유아식품 전문기업 베베쿡과의 협업을 통해 베베쿡 회원 대상 베베쿡 키즈식 28세트 이상 구매 시 추첨을 통해 '마이핏 키해피' 1박스를 증정한다. 주문자 중 선착순 2000명에게는 체험팩도 증정한다. 또한 8월30~31일 양일간 강원 양구군에서 열리는 대한유소년축구협회 주최·주관의 '제2회 청춘양구 배꼽컵 전국 유소년 축구 페스티벌'에서 백호리그 우승팀 선수 전원에게 '마이핏 키해피' 본품을 선물하고, 참가팀 전원에게는 체험팩을 증정할 계획이다.

동국제약 관계자는 "'마이핏 키해피'가 출시 2개월 만에 8만포 판매를 기록해 아이들의 성장에 대한 부모들의 높은 관심을 확인할 수 있었다"며 "성장기 자녀의 건강과 키 성장을 고민하는 부모에게 신뢰할 수 있는 솔루션이 될 수 있도록 제품력은 물론, 소비자들과의 브랜드 접점을 더욱 확대해 나갈 예정"이라고 했다.

지난 7월 출시한 '마이핏 키해피'는 식약처로부터 성장기 어린이들의 키 성장에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 유산균발효굴추출물(FGO)을 주성분으로 한다. 굴을 원재료로 효소 분해와 유산균 발효 과정을 거친 개별인정형 원료다. 국내 어린이를 대상으로 한 24주간 인체적용시험에서 평균 3.78cm의 키 성장 효과가 확인됐다. 시험결과 섭취군은 대조군 대비 0.87cm 더 성장했으며, 성장속도(HV), 키 표준 편차점수(SDS), 성장인자결합단백질(IGFBP-3) 등 주요 성장 지표에서도 유의한 개선 효과를 보였다.





하루 1포로 성장기 필수 영양소인 아연, 망간 등을 함유하고 있으며 딸기, 블루베리, 엘더베리 농축액이 함유된 새콤달콤한 베리맛 젤리 형태로 아이들이 거부감 없이 섭취할 수 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

