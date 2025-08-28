제주도, 텀블러 할인매장 확대…1컵당 최대 500원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카페·음료점 등 참여매장 모집

텀블러 세척기 지원사업도 확대

제주도 청사 전경.

AD

제주특별자치도가 텀블러 사용 문화 정착을 위해 할인 혜택을 제공하는 매장을 지속 확대하고 있다.

제주도는 텀블러 할인매장 지원사업 참여 업소를 수시 모집하고 있다. 일회용 컵 사용을 줄이고 텀블러 이용을 늘리기 위한 이번 사업은 텀블러 이용 고객에게 할인 혜택을 제공하는 매장에 1컵당 최대 500원을 지원하는 방식이다.

지원 대상은 도내 카페, 음료 전문점, 패스트푸드점, 제과제빵점 중 개인 운영 매장 또는 프랜차이즈 가맹점이다. 참여 매장은 할인 명세를 전용 누리집에 입력하면, 다음 달 점주 계좌로 보전금이 입금된다. 지원 기간은 6~12월이며, 텀블러 할인지원금 소진 시까지 진행된다.

도는 텀블러 사용 문화를 확산하고자 텀블러 할인 매장 지원 및 텀블러 세척기 설치를 위한 내년도 예산도 확대할 방침이다. 올해는 주민참여예산 사업으로 체육·문화·청소년시설 23곳에 텀블러 세척기 30대 설치를 지원한 바 있다.





AD

강애수가 기후환경국장은 28일 "텀블러를 들고 다니는 작은 실천이 플라스틱 제로 제주를 실현하는 큰 변화로 이어질 것이다"며 "도민들의 적극적인 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>