서울시, 도봉·동작·영등포구 등 신통기획 후보지 8곳 추가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신속통합기획 재개발 추진구역 130곳

노후 반지하 주택 다수 포함 지역

서울 마포구 일대 모습

AD

서울시가 신속통합기획 주택 재개발 후보지 8곳을 추가했다.

시는 제4차 주택재개발 후보지 선정위원회를 개최해 8곳을 신속통합기획 후보지로 선정했다고 28일 밝혔다. 신속통합기획 재개발 추진 구역은 이번에 선정된 구역을 포함해 총 130곳이 됐다.

이번에 후보지로 선정된 곳은 ▲도봉구 방학동 638일대 ▲동작구 상도동 214일대 ▲동작구 사당동 419-1일대 ▲영등포구 도림동 133-1일대 ▲구로구 가리봉동 2-92일대 ▲강북구 미아동 159일대 ▲마포구 아현동 331-29일대 ▲용산구 용산동2가 1-1351일대 등이다.

이번에 선정된 지역은 노후한 반지하 주택이 다수 포함된 지역이다. 주거 환경 개선의 필요성이 높고 주민 참여 의지 및 연접한 개발사업과의 연계성 등에 따라 후보지로 선정됐다.

도봉구 방학동 638일대, 구로구 가리봉동 2-92일대는 기존에 선정된 후보지 및 모아타운과 연접한 지역으로 도로 등 기반시설 연계를 통해 주거환경 개선 효과가 클 것으로 기대된다. 동작구 상도동 214일대는 반지하주택 비율 70% 이상이며, 영등포구 도림동 133-1일대는 과거 침수피해 지역으로 정비 사업을 통해 안전한 주거환경 조성이 시급한 지역이다.

선정된 지역 중 4곳은 조건부 선정되었으며, 동작구 사당동 419-1 일대의 경우 일부 반대 주민의 입장을 고려해 사업추진에 대한 주민 찬반 의견 수렴 결과 및 진입도로에 대한 계획을 구체적으로 제출토록 조건을 부여했다.

아울러 이번 선정위원회에서는 2023년 11월 조건부 선정된 지역에 2건에 대해서도 자문을 실시했다.

선정된 후보지에는 정비계획 수립을 위한 보조금을 즉시 지원하고 기존 5년 이상 걸리던 정비구역 지정 소요 기간을 평균 2~2.5년을 단축한 데 이어 0.5년 더 단축해 2년 이내로 구역 지정을 완료할 계획이다.

또 정비계획 수립과정에서 2030 도시·주거환경정비기본계획으로 신설된 사업성 보정계수·현황용적률·입체공원 등을 지역별 여건에 맞게 적용해 사업성이 확보될 수 있도록 계획할 예정이다.

이 외에도 시는 재개발 과정에서 투기 세력의 유입을 차단하기 위해 투기방지대책을 시행해왔으며 이번에 선정된 신규 재개발 후보지에 대해서도 동일한 대책을 적용한다는 방침이다.

선정된 후보지는 갭투자 등 투기 목적의 거래를 원천 차단하기 위해 토지거래허가구역으로 지정하고 지분쪼개기 등 투기성 행위를 막기 위해 후보지별 권리산정기준일 고시 및 건축법에 따른 건축허가 제한을 시행한다.





AD

최진석 서울시 주택실장은 "선정된 후보지는 기반시설이 매우 열악한 노후 불량주거지로 반지하주택이 밀집돼 침수 등 안전에 취약하여 주거환경개선이 시급한 지역"이라며 "신속통합기획을 통해 신속한 주택공급과 더 나은 주거공간을 만들어 가도록 행정적 지원을 다하겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>