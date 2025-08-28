라이나생명, '2025년 정규직 신입사원' 공채 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신입 직원 40여명 선발

최종 합격자는 내년 2월 입사

글로벌 보험 리딩그룹 처브 계열사인 라이나생명보험이 2025년 정규직 신입사원 공개채용을 진행한다고 28일 밝혔다.

라이나생명이 상품·계리, 경영지원 및 IT 등 전 분야에 걸쳐 신입 직원 40여명을 채용한다. 모집 대상은 4년제 대학 졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자다. 지원 접수는 9월1일부터 19일까지 라이나생명 채용 홈페이지를 통해 가능하다. 전형 절차는 ▲서류전형 ▲인적성검사 ▲1차 면접 ▲최종 면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 2026년 2월 입사한다.

채용 기간 동안 서울 주요 대학 채용박람회와 본사 채용설명회를 열어 지원자들과 소통할 계획이다. 본사 채용설명회는 채용 홈페이지에서 9월1일부터 선착순으로 신청할 수 있으며, 9월12일 광화문에 위치한 라이나생명 본사에서 진행된다.

대부분의 보험사들이 경력채용을 선호하는 상황에서 라이나생명은 모기업인 처브그룹의 전폭적인 지원으로 인수 후 첫 신입 공채를 진행하며 미래를 보는 인재 양성을 계획하고 있다. 어려운 취업 시장에서 학업을 위한 노력과 다양한 경험을 쌓아온 신규지원자들 역시 준비된 인재기에 '넌 이미 프로야!'라는 슬로건을 기반으로 선발한다.





라이나생명 채용 담당자는 "최근 채용시장이 경력 중심으로 변화하고 있지만 학업에 성실히 임한 인재를 선발해 함께 성장하는 게 이번 라이나생명 신입사원 공개채용의 핵심"이라며 "자신감을 바탕으로 라이나의 미래를 이끌어갈 우수한 인재들의 적극적인 관심과 지원을 바란다"고 말했다.





