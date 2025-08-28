[특징주]농심, '케데헌' 협업 제품 출시에 5%대↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 농심이 장초반 강세다. 전 세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 캐릭터를 넣은 협업 상품 출시에 나서면서다.

AD

이날 오전 9시30분 기준 농심은 전 거래일 대비 2만1000원(5.21%) 오른 42만4000원에 거래되고 있다. '케데헌'과 협업 제품 출시로 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

농심은 '케데헌'에 등장한 라면 디자인을 반영한 스페셜 제품을 한정 출시한다고 이날 밝혔다. 앞서 이 애니메이션 속에서 헌트릭스 멤버들은 농심 제품을 떠올리게 하는 컵라면을 먹어 화제가 된 바 있다.





AD

스페셜 제품은 신라면컵 디자인에 '케이팝 데몬 헌터스' 주인공인 루미, 미라, 조이 캐릭터를 입힌 것으로 캐릭터마다 두 개씩 모두 6개가 들어있는 세트다. 농심은 오는 29일 오전 10시부터 농심몰 예약 페이지에서 스페셜 제품 1000세트를 판매한다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>