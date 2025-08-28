"민생안정·경기회복 집중" … 창원특례시, 추가경정예산안 4조5808억원 편성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 현안사업 예산 중점 반영



경남 창원특례시는 2025년도 제2회 추가경정예산안을 총 4조5808억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다.

AD

이번 추경은 재정건전성을 최대한 유지하면서 정부 추경과 연계한 민생안정·경기회복 예산과 주요 현안사업비 반영으로 안정적 시정 운영에 중점을 두었다.

추경안 규모는 총 4조5808억원으로 제1회 추경 대비 3928억원(9.38%) 증가했다. 일반회계는 3944억원(10.82%)이 증액된 4조401억원, 특별회계는 16억원(0.29%)이 감액된 5407억원이 편성됐다.

이번 추경안에는 정부 추경과 발맞춰 △민생회복 소비쿠폰 1978억원 △누비전 발행 예산 60억원을 반영, 지역경기 회복의 마중물 역할을 할 전망이다.

현안사업 분야에 △마산장애인복지관 건립 토지매입비 47억원 △일몰제 공원시설 보상 39억원 △여좌국민체육센터 시설 개장 1억 원 △NC파크 및 마산야구장 등 시설개선비 26억원을 편성했다.

재난·안전 분야는 △대장천 재해복구사업 49억원, 신촌지구 우수저류시설 설치사업 14억원, 소사천 재해복구사업 10억원, 신촌지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 7억원 등 21개 사업에 107억원을 편성, 신속히 사업을 추진할 예정이다.

복지 분야는 △영유아보육료 지원 75억원 △생계급여 41억원 △장애인 도우미 지원 23억원 등 예산 부족분을 반영해 복지서비스 공백이 발생하지 않도록 했다. △대중교통비 환급지원사업(경남패스, k-패스) 50억원 △교통약자 바우처택시 운영지원금 11억원 △교통약자 특별교통수단 노후 차량 교체 5억원을 편성해 교통 분야 지원도 강화했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 추경은 재정건전성을 지키며 시민의 어려움을 실질적으로 덜기 위해 꼭 필요한 사업에 초점을 맞춰 편성했다"며 "예산이 확정되면 신속한 집행을 통해 시민 생활안정과 지역경제에 활력을 불어넣는 데 전력을 기울이겠다"고 밝혔다.





AD

창원시 제2회 추가경정예산안은 오는 9월 1일부터 열리는 제146회 창원시의회 임시회 심의를 통해 확정될 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>