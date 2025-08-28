케이뱅크, 'ONE 체크카드' 출시 11개월만에 100만장 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"캐릭터 카드 매력·풍부한 캐시백 혜택" 인기 요인

실적 조건 없는 캐시백 3종 기본 제공에 충성 고객 위한 'VIP 캐시백'도 추가

전체 성별·연령대 중 20대 여성 고객 최다



케이뱅크는 ONE 체크카드가 출시 11개월 만에 100만장을 돌파했다고 28일 밝혔다. 차별화된 매력과 희소성을 갖춘 한정판 캐릭터 카드·풍부한 캐시백 혜택이 인기 요인으로 나타났다.

지난해 9월 출시한 ONE 체크카드는 카드상품 전문 플랫폼 '카드고릴라'에서 올해 상반기 인기 체크카드 1위를 차지한 케이뱅크의 대표 체크카드다. 출시 이래 4종의 한정판 캐릭터 에디션을 선보여 모두 완판됐고, 실적 조건과 연회비 없이도 다양한 캐시백 혜택을 제공한다.

ONE 체크카드의 첫번째 인기 요인은 개성과 매력이 넘치는 한정판 캐릭터 카드를 지속적으로 선보인 점이다. 지난해 출시한 '토대리'와 '깜자' 한정판 카드는 각각 출시 3주만에 총 8만장 한도가 완판됐고, 앵콜 출시한 2만장도 완판되며 큰 인기를 끌었다.

지난 6월에는 메가 인플루언서 '침착맨'과 'ONE 체크카드 침착맨 에디션'을 4만장 한정 출시했으며, 7월에는 인기 애니메이션 '월레스와 그로밋' 한정판 카드를 5만장 한정 출시해 모두 출시 한달 내에 완판시켰다.

캐릭터 카드의 인기는 실적으로도 이어졌다. 실제 캐릭터 카드의 발급 후 이용률은 일반 카드에 비해 30% 더 높은 것으로 나타났다.

전체 결제 금액에서 2030 세대가 차지한 비중은 60% 이상이었으며, 전 연령·성별 고객군 중 20대 여성 고객군의 사용률이 가장 높았다. 가장 많은 사용처는 ▲쿠팡 ▲배달의민족 ▲다이소 순이었다.

ONE 체크카드의 또 다른 인기 요인은 풍부한 캐시백 혜택이다. 실적 조건과 연회비 없이도 ▲모두 다 캐시백 ▲여기서 더 캐시백 ▲369 캐시백 3종 중 자신이 원하는 혜택을 월 단위로 마음대로 선택해 사용 가능하다. 지난 7월에 시작한 '혜택 프로모션 시즌 3'는 전월 실적에 따라 최대 2%까지 추가 제공하는 'VIP 캐시백' 혜택을 더했다. ONE 체크카드를 주로 사용하는 충성 고객을 위한 혜택을 추가한 것이다.

올해 기준 캐시백 수령 고객의 월 평균 캐시백 금액은 약 7000원이었으며, 가장 많은 캐시백을 수령한 고객은 7월 한달 간 기본 캐시백과 VIP 캐시백을 활용해 약 62만원 가량의 캐시백을 수령한 것으로 나타났다.

케이뱅크 관계자는 "희소성과 매력을 담은 한정판 캐릭터카드를 지속 선보이며 소장 가치를 더해 충성 고객을 확보하고, 충성 고객을 위한 추가 캐시백 혜택을 더해 실용성도 높였다"며 "금융 생활에 새로운 경험과 혜택, 재미를 제공하기 위한 노력을 이어 나갈 계획" 이라고 말했다.

한편 지난 7월 진행한 민생회복 소비쿠폰 신청 접수 결과, 케이뱅크 체크카드는 기존 시장 점유율 대비 2.6배 가량의 접수량을 기록하며 K-패스를 비롯한 국가정책사업에 강점을 드러냈다. 민생회복 소비쿠폰 사용시에도 캐시백 혜택이 그대로 적용되며, 전월 실적 조건이 없어 민생회복 소비쿠폰 활용에 용이하기 때문인 것으로 보인다.





케이뱅크는 9월 예정된 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 신청 접수도 받을 예정이다. ONE 체크카드의 상세한 캐시백 혜택은 케이뱅크 앱 첫 화면 하단의 '카드 이용 내역 → '혜택' 항목에서 확인 가능하다.





