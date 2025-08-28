대한가구산업협동조합연합회, '2025 코펀국제가구전시회' 개막

국내 유일 국제 가구 전시회인 '2025 한국국제가구 및 인테리어산업대전(KOFURN·코펀)'이 28일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 막을 올렸다. 오는 31일까지 나흘간 열리는 이번 전시회는 15개국 350여개 기업이 참여해 1350개 부스 규모로 차려졌다.
가구 전문 전시회 코펀에선 리빙 가구 및 사무용 가구, 인테리어 소품은 물론 목공예 체험부터 스마트 가구까지 가구 전 품목을 만나볼 수 있다. 원부자재 및 목공기계 등 가구 산업 전반에 걸친 품목이 대거 참가한다. 전체 참가사의 70% 이상이 제조기업으로, 에몬스, 템퍼, 디쟈트, 아모스아인스, 장수돌침대 등 기업이 이번 전시에 참여했다.
해외 바이어 초청 상담회와 국내 바이어 소싱 상담회 등 실질적인 거래를 위한 부대행사도 진행된다. 중동, 아프리카, 중앙아시아 등 전 세계 바이어와 수입업자, 대형 MD, 정부 기관 관계자들이 대거 방문해 활발한 상담과 교류가 이뤄질 전망이다.
지금 뜨는 뉴스
이순종 대한가구연합회장은 "이번 전시를 계기로 더 많은 기업과 소비자가 연결되고 한국 가구산업이 한 단계 도약하는 계기가 되길 바란다"고 했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>