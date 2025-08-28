LG CNS-네이버, AI 기반 광고 최적화 협력…중소상공인 광고 효율 높인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광고 예산·기간 입력하면 AI가 최적 전략 추천

광고 대행사 100여곳 도입…성과 입증된 솔루션으로 자리매김

최문근 LG CNS 엔트루 전무(오른쪽)와 한재영 네이버 광고세일즈/파트너십 전무(왼쪽)가 협약식에서 사진 촬영하는 모습. 사진=LG CNS

LG CNS(LG씨엔에스)가 네이버(NAVER)와 손잡고 온라인 쇼핑 광고 운영 최적화 서비스 강화에 나선다. 두 회사는 최근 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 'AI 기술 기반 광고 사업 제휴 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약으로 양사는 LG CNS의 광고 운영 최적화 플랫폼 'MOP(Marketing Optimization Platform)'를 네이버 쇼핑 광고에 접목해 판매자의 광고 성과 향상을 지원할 계획이다. 특히 중소상공인도 전문 대행사 도움 없이 인공지능(AI)·수학적 최적화 기술을 활용해 광고 효과를 높일 수 있도록 지원하는 데 방점을 뒀다.

네이버 판매자들은 종래에 활용해 온 AI 기반 광고 솔루션 '애드부스트(ADVoost)'와 더불어 LG CNS의 MOP까지 병행 사용할 수 있게 된다. 광고 소재 선별부터 타깃 설정, 성과 최적화까지 전 과정을 자동화해 효율을 극대화하는 방식이다.

MOP는 AI가 방대한 광고 데이터를 학습하고 수학적 최적화 알고리즘을 적용해 24시간 자동으로 운영 전략을 추천한다. 예컨대 판매자가 과일을 여러 품목 취급할 경우, MOP는 시간대별 판매량과 클릭률, 경쟁사 입찰가 등을 분석해 새벽에는 광고비를 줄이고, 구매율이 높은 피크 시간대에는 노출을 강화하는 식으로 집행을 자동 조정한다. 또 '여름' '제철 음식' 등 핵심 키워드를 추출해 전환율이 높은 상품과 연결, 동일한 예산으로도 높은 매출 효과를 내도록 한다.





LG CNS에 따르면 지난 2023년 MOP 출시 이후 2년 만에 2000여개 기업 고객을 확보했으며, 누적 광고 집행 규모는 3000억원을 넘어섰다. 광고 대행사 약 100여곳도 MOP를 활용해 고객 성과 제고에 나서고 있다. 최문근 LG CNS 엔트루 전무는 "중소상공인을 포함한 다양한 광고주에게 차별적 가치를 제공할 수 있는 솔루션을 지속해서 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

