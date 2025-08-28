9월 제주서 'APEC 중소기업 주간' 막 오른다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월5일 'APEC 중소기업 장관회의' 개최

기후변화·AI·공급망 등 중소기업 과제 집중 논의

혁신포럼·스타트업데이 등 8개 연계행사 개최

중소벤처기업부는 다음달 1일 제주국제컨벤션센터(JEJU ICC)에서 제31회 APEC 중소기업 장관회의를 포함한 APEC 중소기업 주간을 공식 개막한다고 28일 밝혔다.

APEC 중소기업 장관회의는 오는 10월 경주에서 개최되는 APEC 정상회의에 앞서 진행되는 분야별 회의체 중 하나로 APEC 역내 21개국이 모여 기후변화, 인구감소 등 중소기업이 당면한 과제에 대해 회원국 간 정책 협력을 논의하는 자리다. 단순한 국제회의를 넘어, APEC 회원국과의 협력을 통해 우리 중소기업이 글로벌 네트워크를 확장할 중요한 기회이기도 하다.

이에 중기부는 APEC 장관회의가 개최되는 9월 첫째 주를 'APEC 중소기업 주간'으로 기획, APEC 중소기업 관계자들이 한국의 선도적인 중소벤처기업 및 소상공인의 우수성을 최대한 많이 체험할 수 있도록 준비했다.

APEC 중소기업 주간은 다음달 1일 공식 워크숍인 'APEC 중소기업 혁신포럼'으로 첫발을 내디딘다. 2005년 대구에서 열린 APEC 중소기업 장관회의 공동선언을 계기로 설립된 'APEC 중소기업 혁신센터'의 개소 20주년을 맞아 기념식도 진행한다.

둘째 날인 2일에는 공식 워크숍인 'ASEIC 글로벌 친환경 포럼'이 열려 아시아와 유럽, APEC 지역을 아우르는 친환경 혁신 협력 방안을 논의한다. 연이어 이어 3~4일 APEC 역내 중소기업 정책 담당자들이 모이는 'APEC 중소기업 실무회의'가 개최되며, 중소기업이 직면한 과제와 정책 대응 방안에 대한 심도 있는 논의가 진행될 예정이다.

행사의 하이라이트인 'APEC 중소기업 장관회의'는 마지막 날인 5일 열린다. 각 회원국의 장관급 인사들이 참석해 이번 회의에서의 논의를 마무리하고 장관회의의 성과와 향후 계획을 담은 공동선언문을 채택할 계획이다.

이번 장관회의에서는 '중소기업, 지속가능하고 포용적인 성장의 동력'을 주제로 중소기업 당면과제에 대한 회원국 간 정책을 공유하고 3가지 협력 방안을 논의한다. 이를 통해 인공지능(AI)의 비약적인 발전과 글로벌 공급망 변화 등 중소기업이 당면한 글로벌 위기에 대응해 아시아·태평양 지역의 중소기업 협력 방향을 함께 그려가는 중요한 자리가 될 것으로 보인다.

또한 'APEC 장관회의 주간'에는 사전행사인 동행축제 개막식(8월30~31일)을 시작으로 '글로벌 스타트업 데이 인 제주', 기술경영혁신대전 등 중소·벤처기업 및 소상공인을 아우르는 8개의 중기부 대표 행사들이 함께 개최될 예정이다. 풍성한 연계행사를 통해 중기부는 우리 중소벤처기업의 혁신 역량을 세계에 알리고 글로벌 진출을 위한 교두보를 마련하는 기회의 장을 만들 계획이다.





한성숙 중기부 장관은 "장관회의를 비롯한 이번 'APEC 중소기업 주간'은 우리 중소기업이 글로벌 무대에서 도약할 소중한 기회"라며 "APEC 회원국과의 협력을 통해 혁신·포용·지속가능 성장을 끌어내는 한편, 우리 기업들이 세계 시장으로 나아가는 계기가 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





