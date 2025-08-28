신한카드, 세계 3대 디자인 어워드 10번째 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

獨 레드닷 2025 본상 2건

신한카드는 독일 레드닷 디자인 어워드 2025에서 신한카드 더 베스트-X와 트립 패스 카드가 브랜드&커뮤니케이션 부문 본상 2건을 수상했다고 28일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 IF디자인 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 평가받는다.

매년 제품디자인, 브랜드&커뮤니케이션, 컨셉디자인 등 총 3개 부문에서 혁신성, 창의성, 영향력 등을 평가해 우수한 디자인을 선정한다.

신한카드는 이번 수상으로 레드닷 디자인 어워드에서는 2022년에 이어 두 번째, 세계 3대 디자인 어워드에서는 통산 10번째 수상을 기록했다.

신한카드 더 베스트-X는 지난 2월 출시한 프리미엄 상품으로 BEST의 B 글자를 주요 디자인 모티브로 활용해 메탈릭 시트 효과와 정교한 패턴을 통해 고급스러움을 강조했다.

투명한 소재의 전용 패키지를 적용해 차별화된 고객 경험을 전달했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

트립 패스 카드는 국립중앙박물관, 국립박물관문화재단, 로드시스템과의 협업을 통해 만든 외국인 대상 선불카드다.

고려청자의 질감과 비색을 재현한 플레이트와 나전칠기 공예의 아름다움을 카드 플레이트에 담아내 한국 고유의 문화·예술적 우수성을 디자인적으로 풀어냈다는 점에서 높은 평가를 받았다.

두 카드는 '제41회 우수디자인 상품선정' 공모에서도 우수디자인으로 선정됐다.

신한카드는 이로써 3년 연속 우수디자인에 뽑혔다. 우수디자인 상품선정은 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 대표 디자인 시상 제도다.

선정된 우수디자인 제품에는 정부가 인증한 'GD(Good Design) 마크'를 부여한다.





신한카드 관계자는 "고객에게 더욱 가치 있는 브랜드 경험을 제공하기 위해 고민한 결과를 인정받아 의미가 깊다"며 "고객과의 모든 접점에서 차별화된 디자인을 만들도록 꾸준히 노력할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

