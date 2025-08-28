[클릭 e종목]"메쎄이상, 해외진출로 성장 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 28일 메쎄이상에 대해 본격적으로 해외 진출하면서 성장할 것으로 내다봤다.

메쎄이상은 올해 상반기에 연결기준으로 매출액 306억원, 영업이익 98억원을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 각각 22.6%, 59.4% 늘어난 규모다.

김현겸 KB증권 연구원은 "전시회 개최 횟수가 지난해 같은 기간보다 6회 늘었다"며 "위탁 운영 중인 청주 오스코 실적 반영, 전시 원가 효율화, 자체 전시장 개최 효과 등을 반영하면서 이익이 늘었다"고 설명했다.

그는 "본격적으로 해외에 진출하고 있다"며 "올해 4월 대만 타이베이에서 개최한 'TIPF'의 성공적 운영을 시작으로 오는 28일에는 인도 뉴델리에서 '2025 BEAUTYSUM INDIA'를 처음으로 단독 주최한다"고 덧붙였다.

이어 "인도를 시작으로 메쎄이상은 'BEAUTYSUM'을 K뷰티와 글로벌 시장을 연결하는 전시 플랫폼으로 성장시킬 것"이라며 "오는 10월 27일부터 11월 1일까지 경주에서 APEC 정상회의를 계기로 마이스(MICE, 회의·포상관광·컨벤션·전시) 산업에 대한 기대감이 커지고 있다"고 분석했다.





김 연구원은 "최근 지자체는 지역 경제 활성화를 위해 MICE 산업 관련 인프라를 적극적으로 구축하고 있다"며 "전시 콘텐츠 역량 부족이라는 과제를 안고 있다"고 분석했다. 아울러 "메쎄이상은 연간 90여회 전시 개최, 20개 전시 사업군 운영, 연간 130만명의 참관객 유치 등 뛰어난 콘텐츠 기획 및 운영 역량을 보유하고 있다"며 "사업 기회가 많아질 것"이라고 기대했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

