성남시, 올 예산 3770억원 더 늘린다…총 4조5866억원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대장지구 공공도서관 건립·제일초 개축 등 제3회 추경예산 편성

경기 성남시(시장 신상진)는 올해 예산 4조2096억원에 3770억원을 늘린 4조5866억원의 제3회 추가경정예산안을 편성하여 시의회에 제출했다고 28일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공

AD

이는 기존예산보다 8.9% 증가한 규모로, 시민 생활 밀착형 사업과 지역 균형 발전을 위한 주요 사업에 중점적으로 투입될 예정이다.

▲산성공원(유원지) 재정비 및 숲속커뮤니티센터 건립비 66억원 ▲대장지구 공공도서관 건립 39억7300만원 ▲성남하이테크밸리 청년친화형 아름다운거리 조성사업비 9억7000만원을 편성하여 2026년 준공 및 개관을 목표로 차질없이 추진되도록 조치했고, ▲모란민속5일장 인근 주차난 해소를 위한 노상주차장 조성 사업비 4억5000만원 ▲통학로 개선을 위한 벌터교, 당우교 보도교 추가 설치 사업비 15억원 ▲ 탄천 구미 보도교 조성 사업비 14억5000만원 ▲노후된 학교 시설 개선 및 미래형 학습공간 조성을 위한 교육환경개선사업비 20억원 ▲성남제일초등학교 본관동 개축 공사비 10억원을 편성하여 시민 불편을 해소하고 안전하고 편리한 생활을 환경 조성한다.

시는 감염병 확산 예방을 위해 건강취약계층을 지원하는 사업도 꼼꼼히 챙겼다. ▲신생아의 주요 접촉자인 가족(부모, 조부모)에 대한 백일해 예방접종 지원사업비 9600만원 ▲20~49세 기초생활수급자, 차상위계층, A형 간염 고위험군 등 취약계층에 A형간염 예방접종을 지원하는 사업비 2억400만원을 편성하여 시민의 안전한 건강권을 보장하고 공공보건을 강화한다.





AD

성남시 관계자는 "이번 추경안은 시민의 삶의 질을 높이고, 성남의 지속 가능한 발전을 위한 투자에 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 재정의 효율성과 공공성을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>