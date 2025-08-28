트럼프, 민주당 후원자 소로스 겨냥 "폭력 시위 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "조직범죄처벌법으로 처벌해야"

소로스 측 "터무니없는 주장"

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 민주당의 대표적 후원자인 '헤지펀드 거물' 조지 소로스를 겨냥해 "폭력 시위를 지원했다"며 처벌해야 한다고 주장했다.

AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "조지 소로스와 그의 훌륭한 급진좌파 아들은 미국 전역에서 폭력 시위를 지원했기 때문에 조직범죄처벌법(RICO)에 따라 기소돼야 한다"고 적었다.

트럼프 대통령은 "우리는 더 이상 이러한 미치광이들이 미국을 분열시키도록 허용하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

또 "소로스와 그의 사이코패스 집단은 우리 나라에 거대한 해를 끼쳤다"고 주장한 뒤 "거기에는 그의 미친 서부 해안 친구들도 포함된다"면서 "조심하라. 우리가 당신들을 지켜보고 있다"고 썼다.

소로스 일가가 비영리재단을 통해 '반(反)트럼프 시위'를 지원했다는 주장은 사실로 입증된 바 없다. 트럼프 대통령도 이날 소로스가 구체적으로 어떤 폭력 시위를 지원했다는 점은 언급하지 않았다.

월가의 억만장자 소로스와 그의 아들 알렉산더 소로스는 오랜 기간 민주당을 후원해왔다. 트럼프 대통령은 집권 1기부터 소로스가 중미 출신 불법 이민자의 미국 유입을 지원한다는 음모론에 동조하는 등 노골적인 적대감을 보여왔다.

이에 대해 소로스 측은 트럼프 대통령의 주장을 "터무니없다"고 반박했다.





소로스가 설립한 비영리 단체 오픈소사이어티재단은 이날 AFP통신에 보낸 대변인 명의 성명에서 트럼프 대통령의 폭력시위 지원 주장에 대해 "터무니없는 거짓"이라며 "오픈소사이어티 재단은 폭력 시위를 지원하거나 자금을 대지 않는다"고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

