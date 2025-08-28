구글, 소규모 팀 관리직 35% 감원…피차이 "머릿수보다 효율성 높여라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

웰 부사장 "관료주의 줄이고 운영 효율화"

구글이 최근 1년 동안 3명 미만의 소규모 팀을 감독하던 관리직의 3분의 1을 감원했다고 미국 CNBC 방송이 27일(현지시간) 보도했다.

로이터연합뉴스

AD

CNBC가 확보한 구글 회의 녹취록에 따르면 브라이언 웰 구글 인사 분석·성과 담당 부사장은 최근 전체 회의에서 "현재 우리는 1년 전 같은 시점보다 관리자와 직속 보고자 수가 35% 줄었다"며 "상당한 진전이 있었다"고 밝혔다.

매체는 소식통을 인용해 감원된 관리자들은 3명 이하의 직원을 둔 소규모 팀을 맡고 있었다고 전했다.

웰 부사장은 관료주의를 줄이고 회사 운영을 효율화하는 것이 목표라고 설명했다.

순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO) 역시 이 회의에서 "머릿수만으로 모든 문제를 해결하지 않고, 규모를 키우면서도 효율성을 높여야 한다"고 거듭 강조했다.





AD

구글은 지난 2023년 전체 인력의 6%를 해고한 데 이어 여러 부서에서 감원을 실시해 왔다. 올해 1월부터는 희망퇴직(자발적 퇴직) 프로그램을 도입해 구조조정을 진행했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>