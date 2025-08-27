충남도, 한·베 대학 스마트팜 교육 협력 강화

연암대-호치민 농람대 MOU 체결…청년농·스마트농업 인재 양성 기대
충남도가 한국과 베트남 대학 간 스마트팜 교육 협력을 지원하며 '스마트농업 선도 지자체' 위상을 강화하고 있다.
도에 따르면 김태흠 지사는 27일 베트남 호치민 농람대에서 열린 연암대-농람대 간 업무협약 체결식에 참석해 양국 대학 간 교육·기술 교류를 적극 지원하겠다고 밝혔다.
협약에 따라 두 대학은 ▲스마트팜 교육 및 학술 정보 교류 △스마트팜 시설 구축 협력 ▲산업연수생·유학생 교류 ▲교직원 교류 등을 추진한다.
김 지사는 "농업 발전 없이는 진정한 선진국이 될 수 없다"며 "스마트팜으로 매출 수억 원을 내는 청년농이 늘고 있다"고 강조했다.
지금 뜨는 뉴스
호치민 농람대는 1955년 설립된 베트남 대표 농업대학으로, 연암대와 함께 양국 농업 인재 양성에 나설 예정이다.
충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>