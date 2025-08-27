박원종 전남도의원, 학교 방문…"노후칠판 등 대책 시급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육지원청과 교직원·학부모 간담회

"지역 공통 현안, 실질적 대책 마련"

전남도의회 박원종 의원(더불어민주당·영광1)은 지난 25일 영광교육지원청과 함께 관내 중학교를 방문해 교직원 및 학부모 대표들과 간담회를 갖고 교육 현장의 다양한 목소리를 청취했다.

이번 간담회는 학부모회의 요청에 따라 마련됐으며, 학부모와 학교 간 신뢰를 높이고 교육 현장에서 시급히 해결이 요구되는 과제를 직접 확인하기 위한 취지로 진행됐다. 박 의원과 정병국 영광교육장은 학교 운영 전반에 대한 현장의 의견을 들으며 교육시설 점검과 환경 개선 방안 등을 함께 모색했다.

박원종 전남도의원은 영광교육지원청 관계자들과 영광 관내 중학교를 방문해 교직원 및 학부모 대표들과 간담회를 가졌다. 전남도의회 제공

간담회에서는 교육환경 개선과 학생 복지, 학부모 참여 확대 등의 다양한 주제가 논의됐다. 특히 일부 교실에 설치된 전자칠판의 사용 연한 초과로 인한 수업 효율 저하, 기후변화로 인한 여름철 고온 대응 등 교육복지 향상의 필요성이 집중적으로 제기됐다.

한 학부모는 "학교 운영에 대해 직접 목소리를 낼 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 우리 아이들이 더 나은 환경에서 교육받을 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.

박 의원은 "이번에 제기된 문제들은 단일 학교에 국한된 것이 아니라 지역 내 여러 학교에서 공통으로 겪는 사안이다"며 "도교육청과 교육지원청 등 유관 기관과 긴밀히 협의해 실질적인 개선이 이뤄지도록 하겠다"고 밝혔다.





이어 "앞으로도 현장의 교직원, 학부모, 학생들과 지속해서 소통하며, 전남 교육정책에 현장의 목소리가 충실히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





