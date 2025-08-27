안도걸 "전 정부, 추경 실기·전력망·AI 정책 실패"

尹 정부 경제·산업 정책 허점 집중 추궁
"AI컴퓨팅센터 입지, 광주 인프라 고려를"
더불어민주당 안도걸 의원(광주 동남을)이 27일 열린 국회 예산결산특별위원회에서 전 정부의 경제 정책 실패를 강력히 비판했다.
안 의원은 올해 경제 성장률과 관련, "두 차례의 추경에도 불구하고 성장률이 1%를 넘지 못했다"면서 정부의 저성장 대응 실패를 지적했다. 그는 "추경 없었다면 성장률은 0.7%에 그쳤을 것"이라고 주장했다.
전력인프라 분야에서도 안 의원은 심각한 문제점을 지적했다. 그는 "전력수요 증가율은 98%인데, 송전설비 증가율은 28%에 불과하다"고 강조한 뒤, 'U자형 에너지고속도로' 사업의 재원 조달 문제를 언급했다. 이에 대해 문신학 산업부 차관은 "민간 자본과 건설 역량을 활용할 수 있도록 관련 법 개정을 정기국회에서 추진하겠다"고 답했다.
국가 AI 컴퓨팅센터 구축 사업과 관련해서는 연이은 유찰의 근본 원인을 상세히 분석했다. 그는 과도한 정부 지분율, 불투명한 수익모델, 인프라 확보의 어려움 등을 문제점으로 지적했다.
지금 뜨는 뉴스
안 의원은 AI 컴퓨팅센터 입지 선정과 관련, "광주의 AI 인프라를 적극 고려해야 한다"며 지역 균형발전 중요성도 역설했다. 이와 관련, 배경훈 과기부 장관은 "지역 안배를 충분히 고려하겠다"고 답변했다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>