공공조달길잡이 연계 조달시장 진입기업 대상 간담회 실시

2030여건 상담지원, 230여개 기업 조달시장 새롭게 진입



부산지방조달청(청장 신봉재)은 27일 부산지방조달청 4층 회의실에서 공공조달길잡이 연계 조달시장 진입기업 대상 간담회를 실시했다.

부산지방조달청은 27일 공공조달길잡이 연계 조달시장 진입기업 대상 간담회를 개최했다. 부산지방조달청 제공

조달청은 정보 부족으로 공공조달시장 진출에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 조달기업 등록부터 수출 유망기업 지정까지 단계별로 필요한 정보를 안내하는 원스톱 컨설팅 서비스인 '공공조달 길잡이'를 운영 중에 있다.

지난해 3월 공공조달길잡이 도입 이후 총 2030여건의 맞춤형 컨설팅을 통해 230여개 기업이 조달시장 진입에 성공했으며, 그중 부산·울산지역 기업은 10개 사다.

이날 간담회에서는 컨설팅에 참여했던 기업들을 초청해 조달시장 진입 과정에서의 애로사항을 듣고, 진입 이후 지속적인 성장을 위한 지원 방안도 함께 논의했다.





신봉재 청장은 "새롭게 조달시장에 진입한 기업들의 경험을 통해 실질적인 필요를 듣고 컨설팅을 실효성 있게 발전시킬 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "상담 이후에도 지속적으로 소통하면서 우수한 기업들이 공공조달시장을 통해 판로를 개척하고 성장해갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





