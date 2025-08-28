실적 부진에 관세 우려까지…한세실업, 주가 바닥 어디

27일 장중 52주 신저가 기록

올들어 34.5% 하락

2분기 어닝 쇼크

하반기 관세 영향에 실적 회복 난망

한세실업이 주가 부진의 늪에서 빠져나오지 못하고 있다. 이달 주가가 1만원 아래로 떨어진 이후에도 약세가 지속되는 모습이다. 실적 부진과 관세 우려가 부정적인 영향을 미친 가운데 비우호적인 환경이 쉽사리 개선될 것으로 보이지 않아 주가 회복도 더딜 것으로 전망된다.

28일 한국거래소에 따르면 전일 한세실업은 장중 9250원까지 하락하며 52주 신저가를 기록했다. 0.64% 하락한 9300원에 마감하며 3일 연속 하락세를 지속했다. 한세실업은 이달 들어 단 5일만을 제외하고는 모두 하락 마감했다. 주가는 지난 4월 초에 이어 재차 1만원 선 아래로 내려왔다. 4월에는 곧 1만원 선을 회복했지만 이번에는 약세를 지속하며 9300원까지 밀려났다. 한세실업은 올해 들어 34.5% 하락했다.

실적 부진에 관세 우려까지 더해지며 주가에 부정적인 영향을 미쳤다. 한세실업은 올해 2분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 6% 증가한 4750억원, 영업이익은 71% 감소한 123억원을 기록하며 시장 전망치를 크게 하회했다. 허제나 DB증권 연구원은 "2분기 어닝 쇼크는 원가율 부담 확대가 주원인"이라며 "전반적으로 바이어 오더가 위축되는 상황 속에서 베트남, 인도네시아에 대한 상호관세가 부과되며 바이어 비용 상승 부담이 한세실업에 단가 인하 압력으로 전가되는 상황"이라고 분석했다.

환율도 불리하게 작용했다. 이혜인 삼성증권 연구원은 "2분기 원·달러 환율이 1분기 대비 하락함에 따라 선매입 원자재에 대해 높은 환율이 적용되면서 원가 부담이 확대됐다"면서 "하반기도 환율 하락이 예상되는 만큼 원가율 부담은 단기간 내에 완화되기는 어려울 것"이라고 말했다.

올해 3분기에는 관세 부담이 확대될 것이란 전망이 나온다. 한세실업의 생산시설이 위치한 베트남과 인도네시아에 대한 미국의 상호관세율은 각각 20%, 19%로 확정됐다. 허 연구원은 "3분기 상호관세가 확정됨에 따라 2분기 대비 3분기 원가율 부담은 확대될 가능성이 높다"면서 "하반기 큰 폭의 수익성 하락이 불가피할 것"이라고 내다봤다.

이에 증권사들은 한세실업의 2분기 실적 발표 이후 한세실업에 대한 눈높이를 줄줄이 하향 조정한 상태다. NH투자증권은 투자의견을 기존 '매수'에서 '중립'으로, 목표주가는 기존 1만5000원에서 1만1000원으로 낮췄다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "투자의견과 목표주가 하향은 하반기 관세 영향을 고려해 2025년, 2026년 매출액 추정치를 각각 2%, 3% 하향 조정하고 영업이익 추정치를 53%, 30% 낮춘 데 따른 것"이라며 "미국과 저가형 고객사의 비중이 업종 내 상대적으로 높기 때문에 하반기 기저가 낮음에도 실적 회복을 기대하기 어려운 상황"이라고 설명했다.





한화투자증권도 투자의견을 '매수에서 '중립으로 낮추고 목표주가는 2만원에서 1만1000원으로 하향 조정했다. DB증권은 투자의견을 '중립'으로, 목표주가는 기존 1만8000원에서 1만원으로 각각 내려 잡았다. 신영증권은 투자의견은 '매수'를 유지했으나 목표주가는 1만6000원으로 기존 대비 약 43% 낮췄다. 삼성증권도 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 1만5000원에서 1만4000원으로 하향 조정했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

