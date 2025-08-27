한미, '원자력 협력 차관 협의' 개최…민간협력 탄력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진아 외교부 2차관은 27일 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 참석차 방한 중인 제임스 댄리 미국 에너지부 부장관을 부산에서 만나 '한미 원자력 협력 차관 협의'를 가졌다.

김진아 외교부 2차관(왼쪽)과 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 참석차 방한 중인 제임스 댄리 미국 에너지부 부장관이 27일 부산에서 '한미 원자력 협력 차관 협의'를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 외교부

AD

외교부는 이날 양국 차관이 최근 한미 정상회담에서 원자력 협력 관련 '의미 있는 논의'가 있었다는 점을 상기하고, 한미 원자력 파트너십이 다양한 분야에서 심화할 수 있도록 소통을 강화해 나가기로 했다.

김 차관은 한미 원자력 분야 협력을 심화함으로써 한미동맹을 더욱 강화하는 데 기여해 나가자고 했다. 이에 댄리 부장관도 관련 협력을 지속 강화하겠다는 의지를 재확인했다.





AD

양측은 이번 한미정상회담을 계기로 양국 원전기업 간 양해각서(MOU)가 체결되는 등 소형모듈원자로(SMR) 분야에서 협력이 활발히 이뤄지는 점을 평가하고, 향후 양국 정부 차원에서도 원전 분야 민간 협력을 위해 협력하기로 했다. 최근 한국수력원자력과 두산에너빌리티는 미국의 엑스-에너지(X-energy) 및 아마존과 SMR 설계·건설·운영·공급망 구축·투자 등 분야에서 협력하자는 내용의 MOU를 체결했다. 또 두산에너빌리티와 페르미(Fermi)는 텍사스 AI 캠퍼스 대형원전 및 SMR 기자재 제작 협력 MOU를 맺었다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>