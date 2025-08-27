KAIST-프린스턴대, 기후위기 대응에 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KAIST와 미국 프린스턴대가 기후위기 대응을 위해 손을 맞잡았다.

KAIST는 녹색성장지속가능대학원 전해원 교수 연구팀과 미국 프린스턴대 앤드링거 환경·에너지 연구센터가 탄소중립 공동연구를 진행하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.

넷제로 아메리카 프로젝트의 2050년 미국 에너지 인프라 전망. KAIST 제공

AD

양 대학은 양해각서 체결과 함께 구글, KAIST, 프린스턴대의 재원으로 '넷제로 코리아(Net-Zero Korea·이하 NZK)' 프로젝트도 진행한다.

2021년 프린스턴대가 발표해 주목받은 '넷제로 아메리카(Net-Zero America)' 프로젝트 모델링 방법론을 KAIST의 통합평가 모형 연구에 접목, 국내 실정을 반영한 맞춤형으로 NZK 프로젝트를 진행하겠다는 게 KAIST의 설명이다.

이를 통해 단기적으로는 국내 에너지 및 산업 부문의 탄소중립 전환을 가속화하고, 중장기적으로는 정책 수립과 실행을 위한 한국의 에너지시스템 모델링 역량을 강화하는 것이 목표다.

NZK 프로젝트는 지역별 토지 이용 변화부터 일자리 창출에 이르기까지 다양한 요소를 정밀 분석하고, 에너지·산업시스템의 변화를 구체적으로 시각화하는 것이 특징이다.

특히 국내에서는 국제 협력 네트워크를 기반으로 연구를 진행하는 동시에 한국의 특수성을 반영한 모델링을 수행한다.

앞서 프린스턴대 연구진은 호주, 브라질, 중국, 인도, 폴란드 등 세계 주요 연구기관과 국가 단위 탈탄소화 모형 연구를 수행했다. KAIST 연구팀 역시 프린스턴대 연구진과 협력해 글로벌 연구 네트워크를 활용한 공동연구를 진행할 계획이다.

KAIST는 NZK 프로젝트를 발판으로 국제무역 영향을 통합한 최적화 기반의 오픈소스 에너지·산업시스템 모델을 개발, 글로벌 학계와 정책 연구에 기여할 계획이다.

전해원 교수는 "프린스턴대와 공동연구를 진행해 한국의 탄소중립 실현과 지속가능한 에너지 달성에 과학적 근거를 제공할 수 있길 기대한다"고 말했다.





AD

이광형 KAIST 총장은 "KAIST는 프린스턴대와 함께 기후위기 대응을 위한 정책 지원체계를 공동으로 구축해 나갈 계획"이라며 "양 대학의 협력은 한국 사회의 탄소중립 달성은 물론 글로벌 기후위기 대응에도 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>