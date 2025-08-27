오산시, 동탄2 물류센터 교통영향평가 통과에 "강력 반대 투쟁"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교통 혼잡과 주민 안전 논란을 빚은 경기도 화성 동탄2신도시내 대형 물류센터 건립 사업이 경기도의 교통영향평가 심의위원회를 통과했다.

경기도 오산시가 화성 동탄2 물류센터 사업의 경기도 교통영향평가 통과에 반발하며 반대 투쟁에 나서겠다고 밝혔다. 이권재 오산시장이 지난 6월 동탄에서 열린 물류센터 반대 집회에 참석해 발언하고 있다. 오산시 제공

이에 대해 그동안 사업 반대 입장을 재확인하며 지역 정치권, 주민들과 함께 강력한 반대 투쟁에 나서겠다며 반발하고 있다.

27일 오산시에 따르면 경기도 교통영향평가 심의위원회는 화성시 장지동 1131 일대 건립을 추진 중인 물류센터 건립사업계획을 통과시켰다. 위원회는 심의 과정에서 연면적을 52만3000㎡에서 40만6000㎡로 12만㎡가량 축소 조정했다.

이에 대해 오산시는 일부 면적 축소에도 불구하고 교통 대란 문제는 해소되지 않는다는 입장이다. 오산시는 심의위가 물류센터 완공 후 주변 국가지원지방도 82호선의 하루 교통량이 2027년 1만2000여대에 달할 것으로 예측하면서도 교통대란에 대한 해결 방안을 마련하지 않은 채 원안 통과시킨 것은 심각한 문제라고 주장했다.

이권재 오산시장은 :"이번 결정은 실질적 교통대책이 마련되지 않은 상태에서 27만 오산시민을 교통지옥으로 몰아넣는 것"이라며 "이웃 도시인 오산시와 사전 협의 없이 불도저식 행정으로 물류센터를 밀어붙인 화성시에도 심히 유감을 표한다"고 반발했다.





이 시장은 "정치권 및 오산·동탄 주민들과 연대해 물류센터 조성 계획 백지화를 위한 강력한 투쟁을 할 것"이라고 덧붙였다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

