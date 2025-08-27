양주시농업기술센터, 유아 생태 감수성 함양 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청북부유아체험교육원와 '맞손'

양주시농업기술센터(소장 이송주)가 지난 26일 경기도교육청북부유아체험교육원(원장 정재영)과 '유아 생태 감수성 함양 및 지역 자원을 활용한 농촌체험교육 협력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.

양주시농업기술센터경기도교육청북부유아체험교육원이 지난 26일 유아 생태 감수성 함양 위한 업무협약 체결하고 있다. 양주시 제공

AD

이번 협약을 통해 두 기관은 유아를 대상으로 한 생태·농업 관련 체험교육 프로그램을 공동 기획·운영하고, 계절별·주제별 맞춤형 체험활동을 통해 성장기 유아에게 다양한 교육 경험을 제공하기로 했다.

양주시농업기술센터는 텃밭 체험 프로그램 운영을 위한 도시농업관리사 지원과 농촌체험농장 연계를 맡고, 경기도교육청북부유아체험교육원은 참여 인원 모집 및 프로그램 진행 협력을 담당한다.

또한 양 기관은 주요 사업과 농촌체험교육 프로그램의 효율적인 운영을 위해 공간·장비·인력 등 인적·물적 자원을 공유하고, 상호 홍보를 통해 지역사회 연계를 강화할 방침이다.

이송주 소장은 "신도시 개발로 신혼부부 유입이 늘어나면서 유아 인구도 지속적으로 증가하고 있다"며 "아이들의 감수성을 키우는 데 있어 농업·농촌 자원을 활용한 체험활동이 더욱 중요해지고 있다"고 강조했다.





AD

이어 "유아들이 농촌체험을 통해 농촌문화와 올바른 식생활 습관을 형성할 수 있도록 지원하겠다"며 "이번 협약을 계기로 두 기관이 함께 행복한 지역사회를 만들어 나가길 기대한다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>