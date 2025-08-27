울진군, 상수도 블록별 점검 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

누수 예방·안정적 수돗물 공급 위해 점검·단수 작업 진행

경북 울진군(군수 손병복)은 상수도 유수율이 낮은 3개 블록을 대상으로 누수율 저감과 수돗물 공급 신뢰도 향상을 위한 선제적 조치를 시행한다.

이번 조치는 △블록 고립 확인 △단계 시험 △노면 청음 조사 등을 통해 누수 지점을 신속히 파악하고 보수하기 위한 것으로, 관망해석·압력 제어 방안 수립을 통해 장기적으로 관로 누수를 예방하는 데 목적이 있다.

울진군은 지난 8월 27일 밤 11시부터 다음날 새벽 5시까지 죽변읍 죽변1·5리와 후정1리 일부에서, 8월 28일 같은 시각에는 평해·기성면 월송1·3리, 직산1·2리, 거일1·2리, 구산3리, 황보1·2리 일대에서 단수 작업을 진행했다.

오는 9월 7일 밤 11시부터 익일 새벽 5시까지는 후포읍 후포 1∼7리에서 수돗물 공급이 중단될 예정이다.

울진군 맑은물사업소는 단수 시간 동안 수돗물 공급이 중단된다며 주민들에게 미리 충분한 양의 수돗물을 준비할 것을 알렸으며 공급 재개 후에는 일시적으로 흐린 물이 나올 수 있으므로, 반드시 충분히 흘려보낸 뒤 사용할 것을 강조했다.





권재목 울진군 맑은물사업소장은 "상수도관망을 상시 모니터링하면서 효율이 낮은 블록을 선제적으로 조치해 누수율을 최소화하고, 군민들이 믿고 마실 수 있는 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

울진군 맑은물사업소.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

