농협금융, 자회사 소비자보호 우수사례 공유

3차 그룹 금융소비자보호협의회 개최

농협금융지주가 27일 서울 중구 소재 농협은행 본점에서 지주 및 계열사 금융소비자보호총괄책임자(CCO), 소비자보호실무자 등 15명이 참석한 가운데 2025년 제3차 농협금융 금융소비자보호협의회를 개최했다.

이날 그룹 금융소비자보호협의회에서는 하반기 금융소비자보호 중점 추진계획, 주요 민원 현황 및 분석 결과, 자회사 소비자보호 우수 사례 등을 논의했다. NH생명보험은 해피콜 강화를 통한 불완전판매비율 업계 최저수준 달성 노하우를 전달하고, NH투자증권은 대고객 이벤트를 통해 투자자성향 파악과 적합한 금융상품 선택의 중요성을 홍보한 사례를 공유했다.





회의를 주재한 윤기태 농협금융지주 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는"소비자보호 달성을 위하여 금융사의 적극적인 관심과 노력이 가장 중요하다"며 "앞으로도 자회사 금융소비자보호 우수사례를 지속적으로 공유하여 그룹 소비자보호 체계 강화를 위해 노력할 것"을 당부했다.

윤기태 농협금융지주 금융소비자보호총괄책임자(오른쪽에서 두 번째)가 회의를 주재하고 있다. 농협금융지주

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

