여주시, 건설공사장 안전관리 강화 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여주시 부시장 주재 공공·민간 공사현장 안전관리 점검

경기 여주시는 27일 2025년 건설공사장 안전관리 강화를 위한 회의를 열었다. 이번 회의는 여주시 건설과 주관으로 진행됐으며, 조정아 부시장이 직접 주재했다.

조정아 여주시 부시장이 27일 2025년 건설공사장 안전관리 강화를 위한 회의를 열고 있다. 여주시 제공

AD

이날 회의에서는 여주시에서 발주한 공공공사와 인허가된 민간공사를 대상으로 인명 피해 최소화를 위한 안전관리 방안이 집중 논의됐다. 자연재해와 노동안전을 아우르는 안전관리 목표를 설정하고, 폭염 등 기후 변화로 인한 재해 예방 대책을 중점적으로 다뤘다.

여주시는 관내 700개 공사 현장을 점검 대상으로 두고, 사전예찰과 비상근무 체계 유지, 취약 공종 작업 중지 등 단계별 대응책을 마련했다. 특히 발주 및 인허가 부서별 현장 점검을 강화하고, 공사용 도로와 배수로, 가설 구조물 등 주요 위험 요소에 대한 안전 대책을 점검하기로 했다.

폭염 대비 대책도 마련됐다. 여주시는 노동자 건강 보호를 위해 무더위 쉼터 설치, 의료기관 비상 연락망 구축, '무더위 휴식시간제' 운영 등 폭염 대응 지침을 공유했다. 특히 개정된 산업안전보건 관련 규정을 준수하여 근로자에게 체감온도 33°C 이상 매 2시간 이내 20분 이상 휴식시간을 의무적으로 부여하도록 지도해 현장 노동자의 안전을 확보할 방침이다.





AD

조정아 부시장은 "건설 현장에서 안전사고가 발생하지 않도록 선제적이고 철저한 대책을 추진하겠다"며 "시민의 생명과 재산을 지키는 안전한 행복도시 여주를 만들겠다"고 말했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>