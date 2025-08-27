의정부 경민비즈니스고, AI교육 위한 글로벌 기업 견학

안랩 본사·삼성전자 첨단 AI 산업사 투어
경민비즈니스고등학교(교장 김미라)는 지난 21일 첨단 AI시대에 맞춰서 본교 학생들이 글로벌 기업을 방문하여 견문을 넓힐 수 있도록 교육협약을 맺은 ㈜안랩과 ㈜삼성전자에서 첨단AI 산업사 투어 및 전문AI보안교육을 받았다.
경민비즈니스고등학교(교장 김미라)는 지난 21일 첨단 AI 시대에 발맞추어 학생들이 글로벌 기업을 방문해 견문을 넓힐 수 있도록 ㈜안랩과 ㈜삼성전자와의 교육협약을 기반으로 기업 탐방 및 전문 AI·보안 교육을 진행했다.
올해 창립 30주년을 맞은 ㈜안랩은 학생들의 사이버 보안 이해를 높이고 실무 환경을 체험할 수 있도록 AI 보안 교육 프로그램을 마련했다. 서울 판교에 위치한 안랩 본사에서 진행된 프로그램은 △기업 소개 및 보안 산업 개요 △정보보안 직무 설명 △보안 시스템 시연 및 체험 △전문가와의 Q&A 세션 등으로 구성되어 학생들의 큰 호응을 얻었다. 특히 랜섬웨어, 해킹 시나리오, 악성코드 분석 등 실제 사례 중심의 시연은 학생들의 눈길을 끌었으며, 전문가와의 대화 시간에는 보안 관련 진로, 자격증, 필요 역량 등에 대한 구체적인 조언이 이어졌다.
이어 진행된 ㈜삼성전자 견학은 학생들에게 글로벌 기업의 첨단 기술과 산업 현장을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다. 경기도 수원 본사 및 삼성전자 갤러리에서 학생들은 반도체·모바일·가전 분야의 혁신 기술과 제품이 생산되는 과정을 확인했다. 견학은 △삼성전자 기업 소개 △스마트폰 및 가전 전시 관람 △직무 체험 및 멘토링 △Q&A 세션 순서로 이어졌으며, 현장 관계자들의 설명을 통해 학생들의 이해를 도왔다.
이번 프로그램에 참여한 2학년 오주은 학생은 "평소 뉴스로만 접하던 기업들의 보안 능력과 기술력을 직접 확인할 수 있어 흥미로웠고, IT 관련 진로에 더 큰 관심을 갖게 되었다"고 소감을 전했다.
경민비즈니스고등학교는 실무 중심 여성리더 교육과 더불어 글로벌 기업 탐방 프로그램을 통해 학생들이 미래 사회 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
김미라 교장은 "이번 견학이 학생들에게 미래 진로에 대한 동기를 부여하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 기업과 연계한 다양한 교육 활동을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>