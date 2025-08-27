신상진 시장 "쾌적한 보행 환경 조성…매력적인 도시경관 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 공사장 가설울타리 디자인 공모전 시상식·전시회 개최

시청 1층 로비서 27일~29일 수상작 10점 전시

경기 성남시(시장 신상진)는 27일 시청 제1회의실에서 열린 '공사장 가설울타리 디자인 공모전' 시상식에서 작품 '오늘의 상상 내일의 성남'에 대상을 시상했다.

신상진 성남시장이 27일 시청 제1회의실에서 열린 ‘공사장 가설울타리 디자인 공모전’ 시상식에서 수상자들과 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공

이번 공모전은 '일상 속 기분 좋은 상상, 미래를 그리는 성남'을 주제로 지난 4월부터 5월까지 진행되었으며, 총 93개 작품이 접수돼 10대 1에 가까운 경쟁률을 기록했다.

심사는 대내외 전문가로 구성된 선정위원회가 창의성, 활용성, 심미성, 공공성 등을 종합적으로 평가했으며 △대상 1점(상금 500만원) △금상 2점(각 300만원) △은상 3점(각 100만원) △동상 4점(각 50만원) 등 총 10점을 선정했다. 수상작은 27일부터 29일까지 3일간 성남시청 1층 로비에서 시민들에게 공개된다.

대상작 '오늘의 상상 내일의 성남'은 성남의 풍부한 문화 콘텐츠와 예술적 감각을 현대적이고 창의적인 이미지로 표현하고, 팝아트적 요소를 효과적으로 담아낸 점에서 높은 평가를 받았다.

선정된 작품들은 수상자와 이용 협약을 체결한 뒤 실제 공사장 가설울타리 디자인으로 활용될 예정이다.





신상진 성남시장은 "이번 공모전을 통해 창의적인 아이디어가 담긴 다양한 작품을 시민들이 도심 속에서 직접 만날 수 있어 기대된다"며 "앞으로도 시민들의 쾌적한 보행 환경을 조성하고 품격 있고 매력적인 도시경관을 만들어가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

