서브원, OK캐쉬백과 전략 제휴로 ‘핫딜몰’ 상품 공급·운영 협력 파트너로 참여

핫딜·트렌드 맞춤 구성과 네이버 최저가 비교 기능, 포인트 결제로 편의성 높여

글로벌 구매 솔루션 기업 서브원(대표이사 이국환)이 OK캐쉬백과 전략적 제휴를 체결하고, OK캐쉬백 신규 서비스 '핫딜몰'의 상품 공급 및 운영 협력 파트너로 참여한다고 27일 밝혔다.

OK캐쉬백이 고객의 포인트 사용 가치를 극대화하기 위해 '핫딜몰'을 새롭게 선보이는 가운데 서브원의 풍부한 상품 소싱 경험과 운영 노하우를 기반으로 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 이번 제휴가 추진됐다.

OK캐쉬백은 전국 제휴 가맹점에서 포인트 적립과 사용이 가능한 통합 멤버십 서비스다. '핫딜몰'은 OK캐쉬백 앱 '사용' 탭 내 인앱몰 형태로 운영되며, 고객은 일상 생활·소비재 중심의 다양한 상품을 포인트 전액 또는 일부로 결제할 수 있다. 결제 과정에서 포인트 사용액과 잔여 결제 금액이 명확히 표시되며, 네이버 최저가 비교 기능, 매일 달라지는 메인딜, 트렌드 반영 상품 구성으로 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다.

서브원은 산업자재 유통 전문몰 '서브원스토어' 및 임직원 특가몰 '브이멤버스'를 운영하며 축적해 온 몰 운영 노하우와 상품 소싱 역량을 기반으로, OK캐쉬백 '핫딜몰'에 가격 경쟁력 있는 상품 구성과 효율적인 운영 서비스를 지원한다.

서브원은 2024년 매출 5조 7900억 원(연결 기준)을 기록하며 국내 1위 MRO(기업운영자재) 기업으로 자리 잡았다. 전국 10개 물류 허브센터와 3만여 개 협력사 네트워크를 바탕으로 전략적 구매, BPO, 렌탈 등 종합 솔루션을 제공하는 글로벌 구매 솔루션 전문기업이다. 현재 아시아, 미주, 유럽 등 글로벌 시장에서도 활발히 활동하며, 국내외 2,200여 고객사에 구매 효율화와 원가 절감 가치를 제공하고 있다.





서브원 관계자는 "이번 협력으로 서브원이 B2B에서 축적한 상품·가격·물류 운영 경쟁력을 소비자 대상 플랫폼으로 확장시켜 고객에게 합리적인 가격, 편리한 포인트 결제, 매일 다양한 특가 등 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

