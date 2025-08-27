AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신생 송아지·상반기 유예 개체 럼피스킨 백신도 동시 접종

경기 파주시는 오는 9월 1일부터 30일까지 한 달간 하반기 구제역 예방 백신 일제접종을 실시한다고 27일 밝혔다.

파주시, 9월 한 달간 소·염소 구제역 백신 일제접종 실시 리플렛. 파주시 제공

접종 대상은 소·염소 494호 3만 2천여 마리로, 이번 접종 기간 동안 소 50두 미만(염소는 300두 미만)을 사육하는 소규모 농가는 백신을 무료로 공급받을 수 있고, 소 50두 이상을 사육하는 전업 규모 농가는 파주연천축협을 통해 백신을 구입하면 구입비의 70%를 지원받을 수 있다.

파주시는 예방백신 접종 누락을 방지하고 효율성을 높이기 위해 공개업 수의사 9명을 동원해 백신 접종을 지원하고, 가축의 스트레스를 최소화하기 위한 백신 완화제를 지원하는 등 백신 접종에 최선을 다할 계획이라고 밝혔다.

또한, 접종 완료 4주 후부터 백신 접종 이행 여부 확인을 위해 검사를 실시하며, 검사 결과 항체 양성률(소 80%, 염소 60%)이 저조한 것으로 확인된 농가에는 500만 원부터 1천만 원의 과태료가 부과되고, 예방약품 지원사업에 배제되는 등의 불이익을 받게 된다.

아울러 이번 구제역 일제접종과 함께 지난 4월 접종 시 유예된 개체 및 신생 송아지에 대한 럼피스킨병 예방접종도 병행 실시할 계획이다.





이광재 동물관리과장은 "구제역과 럼피스킨은 모두 축산업에 큰 피해를 주는 가축전염병으로 예방접종이 가장 확실하고 중요한 방역 수단"이라며 "농가에서는 반드시 기간 내 접종을 완료하고, 농장 소독과 외부인·차량 차단 등 방역 수칙도 철저히 지켜 달라"고 당부했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

