파주시, '헤이리 구석구석 문화배달' 하반기 진행

예술가의 철학에서 시민의 감성까지

문화격차 해소와 생활 속 예술 향유

지역문화예술 프로젝트

경기 파주시는 매해 추진해온 '2025년 문화가 있는날-헤이리 구석구석 문화배달' 프로그램이 이번 하반기에도 헤이리 예술마을 곳곳에서 이어지고 있다고 27일 밝혔다.

'2025년 문화가 있는날 헤이리 구석구석 문화배달' 포스터. 파주시 제공

문화체육관광부와 파주시가 주최하고 지역문화진흥원과 사단법인 헤이리가 주관하는 '구석구석 문화배달'은 매월 마지막 수요일 '문화가 있는 날'을 중심으로 지역 간 문화 격차를 해소하고, 누구나 가까운 생활권에서 수준 높은 문화예술을 향유할 수 있도록 기획된 공공문화 프로그램이다.

'2025 헤이리 구석구석 문화배달'은 올해 4월에 시작해 ▲공연 ▲공방 체험활동 ▲예술강연 ▲전시 투어 등 다양한 프로그램을 30여 차례 진행했으며, 경기도 유일의 문화지구인 헤이리 예술마을 곳곳의 특색을 담아내어 시민들의 만족도를 높였다.

하반기에도 ▲예술가의 창작 세계를 만나는 '헤이리 인사이트' ▲모든 세대를 위한 해설형 공연 '헤이리 콘서트' ▲창작하며 배우는 '헤이리 예술 수업' ▲전시를 통한 감성 확장 프로그램 '헤이리 갤러리 투어' 등을 중심으로 다채로운 프로그램이 이어진다.

월별 주요 프로그램으로는 ▲민화가 그려진 디퓨저, 피아노, 음악적 상상력의 시작 (8월) ▲나만의 도자기 만들기, 마을 산책 프로젝트 2025, 세계 사진역사의 변화를 끼친 사람들(9월) ▲작가들이 들려주는 21개의 그림이야기, 헤이리 콘서트 4(10월) ▲루트(Route); 시선이 머무는 곳, 헤이리 가을 버스킹(11월)이 있다.





모든 프로그램은 무료로 진행되며, 신청 및 자세한 일정은 '헤이리 구석구석 문화배달' 누리집에서 확인할 수 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

