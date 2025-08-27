등록금 든 봉투 잃어버린 스리랑카 유학생, 부산 시민이 찾아줘

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스리랑카 유학생, 등록금 봉투 잃어버려

부산 시민이 발견 후 지구대 제출

부산의 한 외국인 유학생이 잃어버린 등록금 봉투가 시민의 선행 덕분에 무사히 돌아왔다.

등록금을 찾아준 시민과 스리랑카 유학생의 모습. 연합뉴스

27일 부산 남부경찰서에 따르면 전날 오전 9시 30분쯤 스리랑카 출신 유학생 A씨는 "부산 남구 대연동의 한 대학교 앞 횡단보도에서 등록금이 든 봉투를 잃어버렸다"며 경찰에 신고했다. 봉투 안에는 100여만원의 현금이 들어 있었다.

A씨는 어렵게 마련한 등록금을 잃고 망연자실한 상태에서 경찰을 찾았다. 경찰은 즉시 주변을 수색하고 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인하던 중 해당 돈 봉투가 습득물로 접수된 사실을 확인했다.

알고 보니 횡단보도 인근에서 봉투를 주운 시민 B씨가 직장에서 업무를 마친 뒤 가까운 지구대를 찾아 직접 제출했던 것이다. 경찰은 습득된 봉투와 유학생이 분실한 물건이 동일한 것을 확인하고 곧바로 A 씨에게 돌려줬다.





경찰 관계자는 "A씨가 '다시는 찾지 못할 줄 알았다'며 눈시울을 붉히고 시민 B 씨에게 연신 감사 인사를 전했다"면서 "B씨는 '누구라도 저와 같은 행동을 했을 것'이라고 말했다"고 전했다.





