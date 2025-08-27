등록금 든 봉투 잃어버린 스리랑카 유학생, 부산 시민이 찾아줘

스리랑카 유학생, 등록금 봉투 잃어버려
부산 시민이 발견 후 지구대 제출
부산의 한 외국인 유학생이 잃어버린 등록금 봉투가 시민의 선행 덕분에 무사히 돌아왔다.
27일 부산 남부경찰서에 따르면 전날 오전 9시 30분쯤 스리랑카 출신 유학생 A씨는 "부산 남구 대연동의 한 대학교 앞 횡단보도에서 등록금이 든 봉투를 잃어버렸다"며 경찰에 신고했다. 봉투 안에는 100여만원의 현금이 들어 있었다.
A씨는 어렵게 마련한 등록금을 잃고 망연자실한 상태에서 경찰을 찾았다. 경찰은 즉시 주변을 수색하고 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인하던 중 해당 돈 봉투가 습득물로 접수된 사실을 확인했다.
알고 보니 횡단보도 인근에서 봉투를 주운 시민 B씨가 직장에서 업무를 마친 뒤 가까운 지구대를 찾아 직접 제출했던 것이다. 경찰은 습득된 봉투와 유학생이 분실한 물건이 동일한 것을 확인하고 곧바로 A 씨에게 돌려줬다.
지금 뜨는 뉴스
경찰 관계자는 "A씨가 '다시는 찾지 못할 줄 알았다'며 눈시울을 붉히고 시민 B 씨에게 연신 감사 인사를 전했다"면서 "B씨는 '누구라도 저와 같은 행동을 했을 것'이라고 말했다"고 전했다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>