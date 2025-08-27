에스더포뮬러, 9월 한달간 ‘파워퍼프걸 에디션’ 올리브영 팝업 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예방의학박사 여에스더가 경영하는 프리미엄 건강기능식품 브랜드 에스더포뮬러가 글로벌 인기 애니메이션 파워퍼프걸과 협업해 리미티드 에디션과 팝업 이벤트를 선보인다. 이번 협업은 브랜드 창립 이래 첫 번째 캐릭터 컬래버레이션으로, 프리미엄 건강기능식품 이미지에 트렌디한 감각을 더한 새로운 시도라는 점에서 의미가 크다.

에스더포뮬러와 파워퍼프걸의 팝업스토어는 8월 29일(금)부터 9월 30일(화)까지 매일 낮 12시부터 오후 9시까지 올리브영 홍대타운 1층에서 운영된다. 팝업 현장에서는 체험형 이벤트와 럭키드로우, 구매 사은품 증정 등 다양한 프로그램이 마련돼 소비자들에게 풍성한 혜택을 제공한다.

특히 이번 팝업은 단순한 판매 공간을 넘어, 소비자가 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험형 소통의 장으로 기획됐다. 팝업스토어 단독 파워퍼프걸프레임 인생네컷부스, 캐릭터 굿즈, 현장 이벤트 등이 어우러져 단순히 제품을 소비하는 데에서 그치는 게 아니라 차별화된 경험을 중시하는 2030세대의 경험 소비 트렌드와 맞닿아 있다.

이번 협업을 통해 리포좀글루타치온 다이렉트 울트라 X, 이뮨비타민 샷, 초임계알티지오메가3, 밀크씨슬, 리포좀 비타민C, 멀티비타민 미네랄 등 주요 제품군의 파워퍼프걸 에디션이 공개된다. 해당 제품들은 올리브영 단독 할인과 함께 파워퍼프걸의 매력을 살린 키링, 파우치, 손거울 등 특별 굿즈가 증정돼 소비자들의 높은 관심을 끌어낼 것으로 보인다.

앞서 에스더포뮬러는 필수 영양소를 합리적인 가격에 제공하는 '국민영양 프로젝트' 제품을 올리브영에 입점시키며 고객 저변을 확대해왔다. 이번 파워퍼프걸 협업은 그 연장선에서 2030 세대와의 접점을 강화하고 더 많은 고객을 만나기 위한 행보로, 에스더포뮬러는 앞으로도 다양한 파트너십과 이벤트를 통해 새로운 세대와의 소통을 이어갈 계획이다.

에스더포뮬러 관계자는 "이번 파워퍼프걸과의 협업은 건강기능식품도 즐겁게 경험할 수 있다는 새로운 접근"이라며 "팝업스토어에서만 만날 수 있는 특별한 제품과 이벤트를 통해 건강과 재미를 동시에 전하고, 앞으로도 젊은 세대와의 소통을 강화해 나가겠다"고 전했다.





한편, 에스더포뮬러의 파워퍼프 걸 에디션 제품은 추후 올리브영 온라인 스토어는 물론, 에스더포뮬러의 공식 온라인 스토어 '에스더몰'에서도 만나볼 수 있을 예정이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

