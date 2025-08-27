광주시, '2026년 기업 환경개선 사업' 수요 조사 실시

경기 광주시는 지역 내 중소기업을 대상으로 '2026년 기업 환경개선 사업' 수요 조사를 오는 9월 12일까지 진행한다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 중소기업이 겪는 다양한 환경적 애로를 해소하고 안정적인 경영 활동을 돕기 위해 마련됐으며 크게 네 가지 분야로 추진된다.
공장 밀집 지역 내 도로·상하수도 등 기반시설 정비를 지원하는 ▲'기반시설 분야'와 최근 3년간 매출 평균 200억원 이하의 중소 제조기업을 대상으로 기숙사 및 휴게실 설치·개보수를 지원하는 ▲'노동환경 분야', 최근 3년간 매출 평균 200억원 이하의 중소 제조기업을 대상으로 노후 전기 배선 교체, 방화벽 설치, 자동소화기 설치 등을 지원하는 ▲'소방시설 개선 분야', 최근 3년간 매출 평균 100억원 이하의 영세 제조기업을 대상으로 작업공간 개보수, 적재대 및 LED 조명 설치 등을 지원하는 ▲'작업환경 분야' 등이다.
선정된 기업에는 사업비의 70%에서 최대 80%까지 지원이 이뤄질 예정이다. 참여를 희망하는 기업은 광주시청 홈페이지 공고문을 확인한 뒤 사업계획서와 증빙서류를 기한 내 광주시 기업지원과에 제출하면 된다.
방세환 시장은 "기업 환경개선 사업은 중소기업의 경쟁력 강화뿐 아니라 고용 안정과 일자리 창출에도 중요한 역할을 하고 있다"며 "적극적인 홍보와 지원을 통해 더 많은 기업이 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
