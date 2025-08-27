의정부도시공사 "조직문화 혁신 첫걸음"…소통 중심 리더십 워크숍 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부도시공사(사장 김용석)는 지난 26일 사장과 본부장을 비롯한 전 부서 관리자를 대상으로 '조직문화 혁신을 위한 소통 역량 강화 리더십 워크숍'을 개최해 관리자들의 소통 역량과 리더십을 강화하고 내년도 주요 현안을 함께 논의했다.

김용석 의정부도시공사 사장이 지난 26일 전 부서 관리자를 대상으로 '조직문화 혁신을 위한 소통 역량 강화 리더십 워크숍'을 개최하고 있다. 의정부도시공사 제공

이번 워크숍은 외부 강사 초청 강의와 내부 인력을 활용하여 진행되었다. '성장형 조직 소통 리더십'을 주제로 관리자 언어의 구조와 영향력, 평가가 아닌 성장형 소통 방식의 중요성을 강조하며, 조직 내 협업과 성과 향상에 실질적으로 기여할 수 있는 다양한 리더십 전략을 제시했다.

이어 디지털정보팀에서는 AX 설명회를 통해 업무 효율성 향상 방안을, 기획예산팀에서는 내년 예산과 업무계획에 대해 공유했다. 발표 이후에는 관련 내용을 주제로 관리자 간 그룹 토론이 진행되어 다양한 의견을 공유하는 시간을 가졌다.





김용석 의정부도시공사 사장은 "전문 강연과 내부 인력의 실무 중심 설명회를 통해 리더십과 경영전략을 함께 강화하는 의미 있는 자리였다"'며 "앞으로도 소통 중심의 조직문화 확산과 디지털 혁신을 통해 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

