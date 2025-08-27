고령군, 유현준 교수 초청 ‘고령 고도육성 아카데미 특강’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“역사와 현대 공존 도시 발전 방향 함께 모색”

경북 고령군(군수 이남철)은 지난 26일 대가야문화누리 우륵홀에서 대한민국 대표 건축가 유현준 교수를 초청해 '고령 고도육성 아카데미 특강'을 개최했다.

이남철 고령군수가 유현준 교수 초청 ‘고령 고도육성 아카데미 특강’을 개최하고 기념촬영하고 있다. 고령군 제공

이 특강은 올해 국가 지정 고도로 새롭게 지정된 고령의 역사적 위상과 가치를 널리 알리고 전통과 현대가 공존하는 도시 발전 방향을 군민과 함께 고민하기 위해 마련됐다.

유현준 교수는 '도시란 무엇인가'를 주제로 '역사도시 내 공간과 사람, 전통과 공존'이라는 부제로 강연을 진행했다. 그는 도시와 건축이 사람의 삶과 사회에 미치는 영향, 역사도시 고령의 미래 비전에 대해 깊이 있는 통찰을 전하며 군민들의 큰 관심을 받았다.

이번 행사에는 지역 주민, 학생, 관계자 등 400여명이 참석해, 강연 후 질의응답과 기념촬영 시간을 통해 군민들과 소통하는 자리도 마련됐다.





이남철 군수는 "이번 특강을 통해 고령의 역사문화적 가치를 재확인하고 미래지향적인 도시 발전을 함께 고민할 기회가 됐다"며 "군민과 함께하는 다양한 고도 프로그램을 지속 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

