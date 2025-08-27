전국 47개 상급종합병원 정보, '나의건강기록' 앱에 연계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부, '건강정보 고속도로' 참여 완료

보건복지부는 '건강정보 고속도로' 플랫폼과 전국 모든 상급종합병원의 연계를 완료했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 국민들은 47개 상급종합병원에 있는 본인 의료정보를 '나의건강기록' 애플리케이션(앱)에서 바로 확인할 수 있게 됐다.

나의건강기록앱 의료정보 제공 화면. 보건복지부

건강정보 고속도로는 공공기관 및 의료기관이 보유한 개인의 진료·투약·건강검진·예방접종 정보를 나의건강기록 앱을 통해 환자 본인이 직접 확인하고 활용할 수 있도록 지원하는 국가 의료정보 중계 플랫폼이다. 8월 현재 상급종합병원 47곳을 포함해 종합병원 53곳, 병·의원 1164곳 등 총 1264개 의료기관이 참여하고 있다.

나의건강기록 앱은 국민이 일상 속에서 의료정보를 편리하게 활용할 수 있도록 다양한 기능을 제공한다. 개인의 진료 이력, 각종 검사 결과, 혈압·혈당 수치, 처방 내역 등의 정보 조회가 가능하며, 국가건강검진 결과 조회 및 자녀 예방접종 일정 관리 기능도 갖추고 있다. 또 24시간 운영 병원·약국 정보를 확인할 수 있어 긴급 상황 시에도 유용하게 활용할 수 있다.





신꽃시계 복지부 첨단의료지원관은 "건강정보 고속도로에 전체 상급종합병원이 참여함으로써 상급종합병원을 이용하는 국민들이 본인 의료정보를 나의건강기록 앱을 통해 언제 어디서나 손쉽게 확인하고 활용할 수 있게 됐다"며 "앞으로 전체 종합병원까지 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

