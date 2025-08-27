울주군, 고향 출신 배우 오만석 공식 홍보대사 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“문화·관광 알리는 든든한 힘 되겠다”

울산 울주군이 지역 출신 중견 배우 오만석 씨를 공식 홍보대사로 위촉했다고 27일 전했다.

위촉식은 이날 범서읍 울주시네마 1관에서 이순걸 울주군수와 오만석 배우, 관객 등 100여명이 참석한 가운데 진행됐다.

오만석 배우는 1987년 연극 '카덴자'로 데뷔한 이후 30년 넘게 배우로 활동하며 '밀양', '범죄와의 전쟁' 등 다수의 영화와 '협상의 기술', '히어로는 아니지만' 등 드라마에서 존재감을 발휘했다. 배우 활동뿐 아니라 울주문예회관 기획팀장, 울산울주세계산악영화제 초대 사무국장 등을 맡아 지역 문화·예술 활성화에도 기여했다.

이번 위촉식은 울산울주세계산악영화제 상영회 '월간 움프살롱'과 연계해 진행돼, 오 배우 출연작인 독립영화 '장손'이 상영됐다. 영화 '장손'은 가업의 존폐를 놓고 벌어지는 대가족 3대의 이야기를 통해 현대 가족의 의미를 성찰하는 작품으로, 오만석 배우는 장남 '태근' 역을 맡아 국내 최초 영화상 부일영화상 남우조연상 후보에 올랐다. 최종 수상자는 다음달 18일 발표된다.

영화 상영 후에는 관객과의 대화 시간(Q&A)을 통해 영화와 배우로서의 삶에 대한 소통의 장을 마련했다.

오만석 배우는 "울주군은 내 삶의 오랜 터전으로 아름다운 자연이 늘 영감과 울림을 준다"며 "홍보대사로서 울주군의 특별한 매력을 널리 알리겠다"고 말했다. 이순걸 군수는 "오만석 배우의 연기와 따뜻한 마음이 울주군 문화·예술의 품격과 위상을 높일 것"이라며 기대감을 나타냈다.





울주군은 오만석 배우와 함께 오는 9월 26~30일 열리는 제10회 울산울주세계산악영화제를 비롯해 다양한 문화·관광 자원을 적극 홍보할 계획이다.

울주군이 지역 출신 배우 오만석 씨를 공식 홍보대사로 위촉하고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

