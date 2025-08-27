코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인과 기관이 순매도 하는 가운데 코스피가 3170선에서 횡보하고 있다.

코스피는 27일 오전 10시35분 기준 전거래일 대비 0.95포인트(0.03%) 하락한 3178.41을 기록했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.20% 오른 3185.87로 출발한 후 외국인과 기관의 순매도로 하락전환했다. 이후 3170선에서 등락을 거듭하고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2470억원과 659억원을 순매도했다. 반면 개인은 2815억원을 순매수했다.

업종별로는 금속이 1.12% 하락하고 있다. 이 밖에도 통신, 섬유·의류 등도 빠지고 있다. 반면 운송장비·부품이 1.52% 오르고 있다. 또한 건설, 전기·가스 등도 소폭 상승하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 100원(0.14%) 오른 7만400원에 거래됐다. 또한 HD현대중공업은 6.73%, 한화오션은 2.04% 뛰었다. 반면 SK하이닉스, LG에너지솔루션, 셀트리온, NAVER는 1% 이상 빠지고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 0.90포인트(0.11%) 하락한 800.76을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 722억원과 211억원을 순매도했다. 반면 개인은 955억원을 순매수했다.

업종별로는 오락·문화가 1.26% 밀리고 있으며 기타제조, 의료·정밀기기 등이 소폭 하락세다. 반면 운송장비·부품, 금속, 전기·전자 등은 소폭 오름세다.





시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 2.60% 밀린 43만1000원에 거래됐다. 또 파마리서치는 2.53% 밀렸으며 레인보우로보틱스, HLB, 클래시스, 에스엠은 1% 이상 빠지고 있다. 반면 리가켐바이오, 휴젤은 1% 이상 오르고 있다.





