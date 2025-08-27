금융위, 10월부터 공공마이데이터로 소상공인 복합지원 확대한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공마이데이터 활용 복합지원 현장간담회 개최

소상공인 채무조정 시 복합지원 연계 확대

캠코 등 관계기관 간 상호 안내 체계 마련

금융당국이 최근 폐업 등 어려움을 겪는 소상공인이 채무조정 과정에서 복합지원 제도를 쉽게 이용할 수 있도록 10월부터 관계기관 간 상호 안내 체계를 마련한다.

금융위원회는 27일 오후 서민금융진흥원 및 신용회복위원회와 맞춤형 복합지원 사원의 애로사항과 개선 과제를 발굴하기 위한 현장간담회를 개최했다고 밝혔다.

'맞춤형 복합지원'은 금융·고용·복지 복합지원 상담 시 공공마이데이터로 확보한 이용자 정보를 토대로 이용자에게 맞춤형으로 다양한 분야의 지원 정책을 연계하는 서비스이다.

시행 후 아직 한 달이 채 되지 않았으나, 기존보다 빠르면서도 더 정확하게 복합지원을 받은 사례들이 나타나고 있다고 금융위는 설명했다. 특히 서민금융통합지원센터에서 고용·복지 분야로의 연계 건수가 증가하는 것으로 나타났다. 복합지원 제도가 본격적으로 시행된 2024년부터 올해 상반기까지 고용 연계는 6만424건 성공했으며, 복지 연계는 10만9757건 이루어졌다.

현장간담회에서는 소상공인, 자영업자들이 채무조정 상담 과정에서 복합지원 제도를 쉽게 이용할 수 있도록 한국자산관리공사(캠코), 소상공인시장진흥공단 등 관련 기관과 연계 체계를 구축해야 한다는 지적이 나왔다. 금융위는 관련 기관들과 바로 협의를 시작해 10월 중 상호 안내 체계를 마련할 계획이다.

또 상담 과정에서 복합지원 제도의 필요성을 쉽게 이해할 수 있도록 안내 문자를 제공하고, 상담 이후에는 상담 결과 요약을 문자로 송부해 당사자가 어떤 기관에서 무슨 연락을 받게 될지 적극적인 도움을 줄 예정이다.





금융위는 "서민금융·채무조정 이용자들이 맞춤형 복합지원 등 각종 지원을 '몰라서 못 받는 상황'이 생기지 않도록 현장 목소리를 꾸준히 듣고, 개선 방안을 마련할 계획이다"고 설명했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

