배민-외식업중앙회, 외식산업 발전 위해 '맞손'

역량 강화 교육 프로그램 등 공동 운영

"업주에 실질적 도움 될 지원 확대"

배달의민족과 국내 최대 외식업 소상공인 단체인 한국외식업중앙회가 외식산업 경쟁력 강화와 업주 성장을 위해 손잡았다.

우아한형제들은 한국외식업중앙회와 서울 중구 한국외식업중앙회에서 이 같은 내용을 담은 '외식산업 발전을 위한 상생 업무 협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약으로 배민과 한국외식업중앙회는 ▲역량 강화 교육 프로그램 기획 및 운영 ▲외식산업 공동조사 및 연구 수행 ▲외식산업 오프라인 행사 등을 공동으로 진행한다.

27일 서울 중구에 위치한 한국외식업중앙회 본사에서 김범석 우아한형제들 대표(오른쪽)와 김우석 한국외식업중앙회장이 '외식산업 발전을 위한 상생 업무협약'을 체결하고 있다. 우아한형제들

우선 양사는 매출 성장 및 인공지능(AI)을 통한 가게 운영 효율화 등 외식업주를 대상으로 한 실전형 맞춤 교육과 한국외식업중앙회 지회 및 지부의 역량을 높이는 실무 교육 등 역량 강화 교육 프로그램을 함께 기획·운영한다.

두 곳의 고유 역량을 결합한 '공동 트렌드 리포트'를 발간해 급변하는 외식 비즈니스 및 정책의 방향을 제시하고 '한국외식산업 통계 연감' 제작을 위한 협력 체계도 구축한다. 오는 12월 개최되는 국내 최대 외식업주 대상 행사 '배민파트너페스타'의 주요 프로그램도 함께 기획·운영할 예정이다.

김범석 우아한형제들 대표는 "이번 협약을 통해 양사의 역량을 결집해 외식업 사장님들께 실질적인 도움을 드릴 수 있는 다양한 지원을 확대해 나가겠다"고 했다.





김우석 한국외식업중앙회장은 "교육, 경영지원, 디지털 전환, 정책 연계 등 외식업주께 실질적인 도움이 되는 다양한 사업이 추진되기를 기대한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

