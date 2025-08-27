서울시, 순직 소방공무원 국립묘지 안장… 예우 강화

국립대전현충원 합동안장식
연말까지 서울현충원 추가 안장
"존중받을 수 있도록 예우 강화"
서울시 소방재난본부가 국립대전현충원에서 순직 소방공무원 6位(위)에 대한 합동 안장식을 거행했다고 27일 밝혔다.
전날 진행한 안장식은 2023~2024년, 사망 시기와 관계없이 국립묘지 안장이 가능하게 되고 안장 자격도 '위험직무순직자'에서 '일반순직자'까지 확대한 '국립묘지법 시행령'이 개정됨에 따라 이뤄졌다.
이날 행사에는 유가족을 비롯해 소방청, 의용소방대, 재향소방동우회, 순직소방공무원추모기념회 등 200여 명이 참석한 가운데 헌화 및 분향, 추모사, 합동 안장 순으로 엄숙하게 진행됐다. 앞서 서울소방재난본부에서는 올해 국립묘지 안장 예정인 순직 소방공무원 총 23명 중 유가족과 협의된 6명을 먼저 국립대전현충원에 안장했으며, 나머지 17명에 대해서도 연말까지 국립서울현충원에 안장될 수 있도록 차질 없이 준비를 이어갈 방침이다.
권혁민 서울소방재난본부장은 "국민 안전을 위해 사명을 다하다 순직하신 선배님들께 깊은 경의를 표하며, 유가족분께도 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"며 "순직 소방공무원의 헌신이 사회 전반에서 존중받을 수 있도록 예우를 강화하고 추모 문화를 확산해 나가는 데 힘쓸 것"이라고 말했다.
한편 서울시는 2023년 제정한 '서울특별시 순직·공상 소방공무원 지원 조례'에 따라 순직 소방공무원 자녀 장학금, 유가족 건강검진 등 유가족 예우 지원을 이어 나갈 뿐 아니라 순직 소방공무원 및 유가족에 대한 추모·예우 정책도 더욱 강화할 계획이다. 2001년 홍제동 주택 화재 사고 때 순직한 소방공무원 6명의 희생을 기리기 위해 지난해 홍제동 일원에 '소방영웅길'을 조성, 명예 도로로 지정했으며 매년 추모행사·시민 답사 프로그램을 진행하는 등 희생정신을 기리고 그 숭고한 뜻을 함께 새길 수 있는 자리를 마련할 예정이다.
권 본부장은 "순직 소방공무원의 희생은 국가, 시민 모두가 함께 기억하고 감사해야 할 숭고한 가치"라며 "앞으로 유가족을 위한 제도적 지원을 더욱 강화하고 소방 영웅의 정신을 길이 계승하기 위해 최선을 다해 나갈 것"이라고 전했다.
배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
