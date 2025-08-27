충남교육청, 메타버스·XR 기반 AI 교육자료 보급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홀로그램·실감형 콘텐츠 활용…학생 맞춤형 미래교육 본격화



충남교육청 전경

충남교육청이 메타버스·XR·홀로그램을 접목한 인공지능 교육자료로 학생 맞춤형 미래교육을 실현한다.

충남교육청은 미래 사회 변화에 대응하고 학생들의 디지털 소양을 강화하기 위해 '2025 충남형 인공지능교육 도움자료(실감형 콘텐츠)'를 개발해 도내 전 학교에 보급했다고 27일밝혔다.

이 자료는 지난 2020년 전국 최초로 개발된 '충남형 인공지능교육 도움자료'를 업그레이드한 것으로, 2015~2022 개정 교육과정 성취기준을 반영한 교과융합형 학습 자료다.

특히 확장현실(XR), 홀로그램 등 실감형 콘텐츠를 통해 실제와 유사한 가상 학습 환경을 제공, 학생들이 직접 경험하기 어려운 공간이나 현상을 몰입감 있게 체험할 수 있도록 했다.

이를 통해 단순한 지식 전달을 넘어 참여 중심의 학습 활동이 가능해졌다는 평가다.

또 충남형 메타버스 기반 에듀테크 실증 시스템을 접목해 교실 현장의 활용도를 높였으며, 인공지능 수업활동 레시피(인수레)도 함께 제공해 교사의 수업 운영을 지원한다.





김지철 교육감은 "이번 도움자료는 학생과 교사가 함께 협력하며 주도적으로 학습할 수 있도록 돕는 미래교육의 실질적 기반"이라며 "앞으로도 디지털 교육혁신을 선도하는 충남미래교육 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

