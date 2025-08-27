유진이엔티, 교양 콘텐츠 공모전 개최…최종 8개팀 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

TV·OTT와 유튜브·디지털 2개 부문

오는 9월21일까지 접수

유진그룹 계열사 유진이엔티가 콘텐츠 우수 제작자 발굴을 위한 공모전 'EUCON'을 개최한다고 27일 밝혔다.

유진이엔티 교양 콘텐츠 창작 지원 프로젝트 'EUCON' 공모전 포스터. 유진그룹

AD

EUCON은 유진이엔티 교양 콘텐츠 창작 지원 프로젝트를 뜻하는 말로 대형 제작사 중심의 콘텐츠 산업 구조 속에서 상대적으로 기회가 적었던 제작자들에게 실질적인 창작 기회를 제공하기 위한 취지에서 마련됐다.

EUCON은 기획안 제출만으로 공모작 선정을 진행하며 콘텐츠 제작의 새로운 가능성을 모색하기 위해 AI 기술을 활용한 영상 제작을 장려한다.

교양 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 개인 또는 단체(법인 및 비법인)라면 누구나 지원할 수 있다. 공모 분야는 TV·OTT와 유튜브·디지털 2개 부문이며 접수 기간은 다음 달 21일까지다. 1인(1팀)당 최대 3개의 기획안을 제출할 수 있으며 최종 선정은 1개 작품으로 제한된다.

유진이엔티는 공정하고 엄격한 심사를 거쳐 최대 8개 팀을 선정할 계획이다. 선정 이후에는 단순 제작비 지원에서 끝나는 것이 아니라 작품이 완성될 때까지의 지원을 이어간다.

선정된 팀은 올해 12월 21일까지 최종 결과물을 제출해야 한다. 제출물은 다큐멘터리, 인터뷰형 교양, 영상 에세이 등 교양 콘텐츠의 목적성과 구성을 갖췄다면 형식 제한 없이 가능하다. 제작에 AI 기술을 활용하는 경우, 기획안과 결과물 제출 시 가점을 받을 수 있다.

제작 지원금은 총 1억원으로 TV·OTT 부문은 최대 2개 팀에 팀당 최대 4000만원, 유튜브·디지털 부문은 최대 6개 팀에 팀당 최대 1000만 원의 제작 지원금을 기획과 예산에 따라 지급한다.





AD

유진이엔티 관계자는 "교양 콘텐츠는 K-콘텐츠 생태계를 유지하는 핵심 영역"이라며 "EUCON을 통해 재능 있는 크리에이터들의 다채로운 시선과 메시지가 더 많은 이들에게 전달되길 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>