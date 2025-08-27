'다이소'로 시작한 애경산업 '투에딧'…美 시장 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미니소, 팰리스뷰티 등 오프라인 채널 진출

애경산업은 메이크업 브랜드 '투에딧'이 미국 시장에 진출에 나선다고 27일 밝혔다.

투에딧은 지난해 11월 다이소를 통해 국내에 첫선을 보인 후 출시 7개월 만에 130만개 판매를 기록했다. 국내 소비자들에게 제품력을 인정받으며 투에딧은 올해 하반기 미국 시장 진출에 나섰다.

투에딧은 브랜드 인지도 확보를 위해 지난 7월부터 미국 현지에 위치한 오프라인 채널에 진출했다. 첫 진출지로는 미서부에 위치한 '미니소' 일부 지점과 괌, 하와이에 위치한 '돈키호테', '팰리스 뷰티'와 '코르하임' 등 아시안과 히스패닉 소비자 기반의 K뷰티 편집숍을 낙점했다. 각 채널에 맞는 다양한 현지 마케팅을 통해 소비자와 소통을 강화해 나갈 계획이다.

투에딧은 미국 진출과 함께 '한 번의 터치로 즉각적인 피부 보정을 완성해 준다'는 브랜드 콘셉트를 적용한 ▲트임 아이라이너 4종 ▲스틱섀도우 3종 ▲하이라이터 2종 등 총 9종의 제품을 선보인다. 이후 파우더와 쿠션 등 입점 카테고리를 확대해 현지화 전략에 맞는 제품을 선보일 예정이다.





투에딧 브랜드 관계자는 "투에딧은 미국의 다양한 오프라인 채널에 진출해 K뷰티에 관심이 많은 1020 현지 소비자와 접근성을 확보하며 브랜드의 제품력을 알릴 계획"이라며 "이번 미국 진출을 시작으로 향후 북미 지역으로 채널을 확대해 브랜드 인지도를 제고해 나갈 계획이다"고 말했다.





