광주교통공사 "지하철·버스 타고 학교 가자"

청소년 대상 '광주G-패스' 출석 이벤트

"대중교통 이용으로 탄소중립 실현 동참"

'G패스 출석제' 홍보 포스터. 광주교통공사 제공

광주교통공사(사장 조익문)는 오는 9~12월 4개월 동안 지역 청소년을 대상으로 '광주G-패스 출석' 이벤트를 펼친다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 대중교통의 주요 이용층인 청소년들에게 친환경 교통수단 활용을 권장함으로써 기후 위기에 대한 인식을 환기하고, 일상 속에서 대중교통의 편리함과 가치를 체감할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

이번 이벤트는 평소 교통카드를 사용해 월 20일 이상 대중교통을 이용하는 만 13세 이상 18세 미만 청소년이 참여할 수 있으며, 참가 희망 인원은 공사 누리집 또는 각 역사에 게시된 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 신청하면 된다.

공사는 이벤트 기간 동안 매월 선착순 20명을 선정해 1만원 상당의 교통카드를 선물로 증정한다.





공사 관계자는 "이번 행사로 미래세대 주역인 청소년의 대중교통 이용이 더욱 활성화되기를 기대한다"며 "앞으로도 지역 공기업으로서 탄소중립 광주 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

