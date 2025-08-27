[특징주]한화오션·HD현대중공업, 캐나다 잠수함 수주 기대감에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화오션과 HD현대중공업이 캐나다 잠수함 수주 기대감에 상승세를 보이고 있다.

27일 오전 9시27분 현재 한국거래소에서 한화오션은 전일 대비 3200원(2.97%) 오른 11만1000원에 거래되고 있다. HD현대중공업은 4.70% 오른 49만원을 기록 중이다.

방산업계에 따르면 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 수주 사업에 한화오션과 HD현대중공업의 원팀 컨소시엄이 독일 기업과 함께 '숏리스트'(적격후보)에 선정된 것으로 확인됐다.

이 사업은 2030년 중반 도태 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 획득하는 사업이다. 잠수함 획득 관련 계약비용만 최대 20조원 규모이며 향후 30년간 운영·유지 비용까지 포함하면 계약 규모가 최대 60조원까지 늘어난다. 수주에 성공하면 단일 방산 수출계약으론 사상 최대 규모다.





우리 방산업체들은 방사청의 중재 아래 한화오션이 사업 주관, HD현대중공업이 지원하는 형태의 '원팀'으로 이번 수주전에 뛰어들었다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

